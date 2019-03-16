Николай Коробов: "Сегодня Андрей Бочаров четко формирует план на вторую пятилетку"

Пациент скорее мертв чем жив. Так и не иначе еще несколько лет назад можно было сказать про здравоохранение Волгоградской области, которое десятилетиями приходило в упадок. Жалобы жителей области на работу отрасли сыпались, как из рога изобилия. Именно здравоохранение Андрей Бочаров обозначил одним из приоритетных направлений работы региональной власти.

Помните, "легко не будет"? Начались отставки главных врачей, на место тех, кто не хотел работать в новых условиях, приходили специалисты, которые не боялись браться за скопившийся пласт проблем. Хотя многие не верили, что ситуацию можно будет переломить.

Взять хотя бы платные услуги, которые пришлось выводить из тени. И такое тоже было, когда деньги пациентов за оказанные платные услуги шли не в кассу, а в карман недобросовестных специалистов. Просто все мы так привыкли — надо отблагодарить. Да и прайс — из рук в руки — как договоришься. И никто не думает о том, что внебюджетные средства тоже идут на развитие тех самых медицинских учреждений. И это зона ответственности главных врачей — работа с людьми, со своими подчиненными.

Помню в своей поликлинике как-то ждал приема, а тут уборщица со шваброй — ходят тут всякие, а потом полы за вами протирай. В регистратуре тоже очередь, а персонал чаи гоняет — вас тут много, а я одна. Всякое желание прийти сюда еще раз пропадает, вот и лечусь дома и народными средствами, если вдруг что. Искренне хочется верить, что все это останется там, во вчерашнем дне. Потому что именно сегодня в области закладывается база для развития всего регионального здравоохранения на десятилетия вперед. Для каждого из нас.

15 марта на встрече Президента Владимира Путина и губернатора Андрея Бочарова ключевой вопрос именно развитие системы здравоохранения региона, самый обсуждаемый и очень важный для каждого жителя нашей области. Импульсом для этой работы стала поддержка главы государства в феврале прошлого года решения губернатора о создании в Волгограде современного онкоцентра. Центра отвечающего самым высоким стандартам.

Сегодня мы видим, что на 90% обновлен парк карет скорой помощи, а еще 5 лет назад износ автопарка был почти 80 %, регион первым в России вошел в федеральную программу санавиации, модернизированы ведущие региональные клиники, появились новые ФАПы в районах, начался капремонт ЦРБ.

К хорошему привыкаешь быстро. Кто сегодня может вспомнить, как выглядела 25-я больница еще несколько лет назад. Также, как больница имени Фишера в Волжском, которая не видела ремонта более 40 лет. Сегодня 25-я — это клиника мирового уровня. Недаром так много положительных отзывов оставили иностранные болельщики, которым в дни ЧМ-2018 там была оказана медицинская помощь. Вряд ли кто сегодня будет вспоминать убожество и разруху, которыми пациентов отпугивала седьмая больница.

5 лет назад Бочаров впервые посетил семерку и распорядился продать две иномарки из гаража областной администрации, а средства направить на ремонт кровли. И это было начало, хотя мало кто верил, что за столько короткий срок можно навести порядок и получить первые результаты, сделать эти клиники лучшими и не только в масштабах город или области, но в целом в России.

Президент высоко оценил представленные Бочаровым проекты развития системы здравоохранения. А буквально накануне федеральные эксперты Правительства включили наш регион в перечень территорий перспективного развития. Тоже высокая оценка.

Новые дороги к медучреждениям, благоустройство прилегающих территорий, ремонт помещений, монтаж оборудования и многое другое — все это рабочие места, налоги, которые потом также пойдут на решение других социальных вопросов и как следствие на улучшение качества жизни.

Встреча с президентом была у Бочарова не первой за эти 5 лет, и на каждой губернатор докладывал о конкретных проектах. Получая поддержку федерального центра регион взятые на себя обязательства и поставленные задачи выполнял – точно в срок. Соглашусь только с теми, кто считает, что за такой небольшой отрезок времени невозможно полностью навести порядок в такой сложной сфере как здравоохранение. Важно, чтобы этот процесс не останавливался.