Volkswagen Tiguan All Inclusive: все плюсы новой комплектации по выгодной цене

Volkswagen Tiguan All Inclusive[1]: что же особенного в этой комплектации

В экстерьере затронули фары, боковые зеркала и лобовое стекло:

- Свет. Светодиодный (ближний и дальний). Фары обеспечивают плотный световой поток белого цвета с четкой границей. По достоинству это оценят те водители, которым приходится часто ездить в темноте или в сумерках. В условиях пасмурной волгоградской погоды хорошее освещение дороги - важная функция автомобиля.

- Лобовое стекло с электроподогревом очистится от снега быстрее, чем стандартный вариант обдува стекла теплым воздухом из печки. При этом не надо на морозе бегать вокруг машины, очищая лед и снег.

Салон кроссовера в новой комплектации получил часть оборудования из оснащения более дорогих версий. Например, передние кресла, обладающие удобным профилем в районе поясницы, который повышает комфорт и снижает усталость водителя за рулем. С обратной стороны на них установлены откидные столики для задних пассажиров. Спинку переднего пассажирского сиденья можно сложить и увеличить пространство, и при необходимости можно перевозить длинный багаж. Сиденья отделаны фирменной тканевой обивкой Rhombus[2].

Экран мультимедиа увеличен до 8 дюймов (для Trendline[3] он – 6,5 дюймов).

Для удобства тех, кто путешествует на втором ряду:

- сзади размещен один из трех USB-портов;

- фирменная тонировка. Заднее стекло поглощает 65% светового потока;

- одна из трех зон климат-контроля Air Care Climatronic[4] отвечает за комфорт тех, кто расположился сзади. Все необходимые настройки они могут делать самостоятельно.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Tiguan All Inclusive: что скрыто под капотом?

Кроссовер в новой комплектации для России доступен с двумя вариантами двигателей и коробок передач:

- Мотор в 125 л.с. и 6-ступенчатой МКПП;

- Силовой агрегат в 150 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой;

Как в первом, так и во втором случае предусмотрен только полный привод.

Комфорт и современные технологии в комплектации All Inclusive

Конструкторы концерна Volkswagen оснастили спецверсию Tiguan внушительным количеством полезных систем и оборудования.

В качестве электронных ассистентов, отвечающих за безопасность установлены:

- Камера заднего вида с омывателем. На дисплее видно, что происходит сзади авто, при этом информация сопровождается звуковым сигналом. В результате двигаться задним ходом или припарковаться может даже неопытный водитель.

- За контроль дистанции спереди автомобиля отвечает система Front Assist[5]. Если на ее сигналы не реагируют, она в состоянии сама остановить машину, чтобы избежать наезда на препятствие.

- Фирменная противоугонная система Plus[6].

Composition Media[7] с цветным дисплеем 8" – развлекательный центр кроссовера. Сенсорный экран, датчики приближения, 8 динамиков и широкие возможности по поддержки современных форматов – все это поможет насладиться путешествием.

Благодаря возможностям интерфейса App-Connect[8] (поддерживает Apple Carplay[9], Android Auto[10], Mirrorlink[11]) со смартфона доступно не только переключение каналов или музыкальных треков, но и управление приложениями, навигацией.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Возможности Volkswagen Tiguan комплектации All Inclusive могут быть расширены за счет установки пакета Plus[12]. В этом случае владелец кроссовера получает бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки и электрический привод для двери багажника.

В Волгограде доступны привлекательные условия покупки Tiguan All Inclusive по цене от 1 569 000 руб.* в новой спецверсии.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

*Указанная стоимость достигается для модели в комплектации Volkswagen ALL INCLUSIVE (Олл инклюзив) 125л.с. TSI 2WD за счет предоставления специальной цены и при покупке по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый). Предложение не является публичной офертой.

На правах рекламы.

[1] Олл инклюзив

[2] Ромбас

[3] Трендлайн

[4] Аэр Кер Климатроник

[5] Фронт ассист

[6] Плюс

[7] Композишн медиа

[8] Апп-коннект

[9] Эпл карплей

[10] Андроид авто

[11] Миролинк

[12] Плюс