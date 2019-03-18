Ни полиция, ни школа не смогли остановить волгоградца, который избивал 10-летнюю дочь

В Волгограде мужчине, который избивал свою десятилетнюю неродную дочь и тещу, дали 6,5 лет колонии общего режима. Жители подъезда, где он жил, педагоги школы, куда ходила девочка, и сама семья вздохнули с облегчением: отморозок, терроризирующий всех и вся, оказался за решеткой надолго.

ЖИЗНЬ В АДУ

35-летний волгоградец познакомился с волгоградкой, когда у нее уже была дочка. Жить молодые стали у тещи. Это пожилой женщине не понравилось: зятек попался еще тот. Периодически выпивал, кололся. Но пенсионерку никто и не спрашивал. Почти сразу же мужчина стал поколачивать жену и девочку, которую удочерил, а когда за мать с дочкой вступалась бабушка, доставалось и ей.

Вскоре у пары появились свои дети, жизнь старшей превратилась в ад. Она получала тумаки постоянно: синяки не сходили с тела. Фингал за неполную кружку чая, удар по животу за плохо прибранную квартиру. Тревогу забили в школе. Домой к семье приходили и родители других детей и учителя. Но мать лишь кивала – поговорю с мужем. После одного такого визита мужчина отправился в школу и угрожал и директору, и классному руководителю, которые решили озаботиться судьбой «его ребенка».

В 2015 году мужчину все-таки удалось посадить на полгода – терпение тещи и жены кончилось и они завалили полицию заявлениями на садиста.

НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- Когда он вышел и дочка его простила, ему некуда было идти, - рассказывает «КП-Волгоград» Валентина Петрова*. - Снова поселился с нами, хотя его лишили родительских прав на приемную дочку и двух младших девочек. Сначала он вел себя тихо, не буянил. Но через пару месяцев опять началось: крики, скандалы. Однажды избил соседа. Угрожал всем и вся.

В страхе перед буйным жильцом жил весь подъезд. В перерывах между побоями бывшая жена (она все-таки с ним развелась) успела родить ему еще одну дочку. Единственный, кто не страдал от тяжелой руки бывшего главы семейства была именно кроха – ее он тронуть не посмел.

Когда в январе 2018 садист опять серьезно избил старшую девочку, пенсионерка вызвала полицию, те сняли побои и забрали буяна с собой. Но вечером он вернулся обратно – еще злее. В школе тоже ничего не могли сделать, хотя третьеклассница постоянно была «синей» от истязаний.

- Я уже не помню, сколько заявлений отнесла в полицию, писала и дочка, но следователи каждый раз отказывали в возбуждении уголовного дела, мол, нет оснований. Не нравится – идите в суд. Хотя они снимали побои, были свидетельские показания, - говорит пенсионерка.

Однажды, когда бабушка пыталась заслонить собой внучку, досталось и ей. Да так, что она попала в больницу. Уже позже судебно-медицинская экспертиза признает «тяжкий вред здоровью» и в дело включат еще один эпизод.

БЬЕТ - ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ

Только в сентябре 2018 года семья вздохнула свободно – мужчину взяли под стражу. Причем толчком стала рядовая проверка прокуратуры "отказных" дел в полиции. Сотрудник ведоства увидел необоснованность решений следователей. Все материалы инспекции передали в следственный отдел по Центральному району СУ СК по Волгоградской области, который и возбудил в отношении волгоградца уголовное дело по статье в истязании малолетней дочери и причинении тяжкого вреда здоровью бывшей тещи. После представления прокурора трех полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности – дали выговоры.

Как сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области, садисту суд вынес приговор: 6,5 лет лишения свободы. Также его лишили родительских прав и на младшую дочку. Свою вину мужчина не признал – все наветы. Ну а бывшая жена уже несколько раз приходила к нему на свидание в СИЗО. Бьет - значит, любит?

*фамилия пострадавшей изменена