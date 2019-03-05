2019-03-22T12:15:01+03:00
Общество

Волгоградцы вышли в финал Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии

В ВолгГМУ подвели итоги регионального отборочного тура по ЮФО Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана
Ирина КАЗИМИРОВА
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Фото из архива ВолгГМУ.Фото из архива ВолгГМУ.
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В пятницу, 1 марта, завершилось масштабное событие для будущих врачей. Площадкой для проведения отборочного тура по Южному федеральному округу XXVIII Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перельмана стал Волгоградский государственный медицинский университет. В течение двух дней за выход в финал, который пройдет в середине апреля в Москве, соревновались 6 команд. Студенты-медики из Донецка принимали участие вне конкурса, как приглашенные гости. А вот ребята из Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара и Волгограда боролись за победу как полноправные олимпийцы. При подведении итогов выполнения конкурсных заданий лучший результат показали хозяева.

Хирургические узлы. Фото из архива ВолгГМУ.

Хирургические узлы. Фото из архива ВолгГМУ.

Для будущих медиков принять участие в этой олимпиаде – значимое событие в профессиональном становлении. Студенты всегда дополнительно к нему готовятся, отрабатывая полученные навыки по различным направлениям, которые включены как задания в конкурсную программу. Например, студентам-медикам из Волгограда проводят мастер-классы лучшие специалисты клиник города.

Эндовидеохирургия. Фото из архива ВолгГМУ.

Эндовидеохирургия. Фото из архива ВолгГМУ.

В рамках олимпиады, помимо конкурса приветствий, для проверки профессиональных навыков было проведено 14 конкурсов. В первый день ребята демонстрировали знание хирургических инструментов, умение выполнять интубацию трахеи и вязать хирургические узлы. Студенты приняли участие в лучевом конкурсе и проявили свои способности в десмургии – наложении повязок и шин. Также ребята соревновались в конкурсах «Эндовидеохирургия», «Цереброваскулярная хирургия», «Трепанация черепа», «Офтальмохирургия». Демонстрируя полученные навыки и свое мастерство, команды соревновались за призовые места и путевку в финал. Во второй день олимпиады прошли конкурсы: «Абдоминальная хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Периферическая нейрохирургия», «Травматология» и «Урология». В качестве «живого» материала, на котором проводились манипуляции, были использованы внутренности и органы животных, купленные на рынке. В результате подведения общих итогов были выявлены претенденты на поездку в Москву 9–13 апреля, а места распределились следующим образом:

- 1 место — ВолгГМУ (234 балла);

- 2 место — РостГМУ (207,1 балла)

- 3 место — КубГМУ (202, 17 баллов)

- 4 место — АГМУ (182,55 баллов)

Знание хирургического инструмента. Фото из архива ВолгГМУ.

Знание хирургического инструмента. Фото из архива ВолгГМУ.

Участвующая вне конкурса отборочного турнира команда из ДонНМУ показала хорошую профессиональную подготовку и «сдала тест на верность профессии» (ребята приехали за свой счет для выступления), поэтому руководство Всероссийской олимпиады приняло решение поощрить студентов и пригласить на финальный тур. Таким образом, путевку в Москву получили три команды – волгоградцы, ростовчане и ребята из Донецка.

Интубация трахеи. Фото из архива ВолгГМУ.

Интубация трахеи. Фото из архива ВолгГМУ.

Победа ВолгГМУ не стала случайной, да это и не впервые. Ведь студентов университетского хирургического клуба вокруг себя объединяет и тренирует заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, заслуженный деятель науки РФ, отличник здравоохранения РФ, д.м.н., профессор Александр Александрович Воробьев – известный как руководитель авторского коллектива ученых – разработчиков экзоскелета «ЭКЗАР-34», соавтор изданий «Косметологическая анатомия шеи» и «Эстетическая анатомия шеи», ставших бестселлерами в среде профильных специалистов, и книги «Хирургия в изобразительном искусстве», а также учебно-методических профессиональных изданий.

Трепанация черепа. Фото из архива ВолгГМУ.

Трепанация черепа. Фото из архива ВолгГМУ.

В завершение хочется пожелать команде ВолгГМУ успехов в финале, а мы будем болеть за наших ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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