Волгоградцы вышли в финал Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии

В пятницу, 1 марта, завершилось масштабное событие для будущих врачей. Площадкой для проведения отборочного тура по Южному федеральному округу XXVIII Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии с международным участием имени академика М.И. Перельмана стал Волгоградский государственный медицинский университет. В течение двух дней за выход в финал, который пройдет в середине апреля в Москве, соревновались 6 команд. Студенты-медики из Донецка принимали участие вне конкурса, как приглашенные гости. А вот ребята из Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара и Волгограда боролись за победу как полноправные олимпийцы. При подведении итогов выполнения конкурсных заданий лучший результат показали хозяева.

Хирургические узлы. Фото из архива ВолгГМУ.

Для будущих медиков принять участие в этой олимпиаде – значимое событие в профессиональном становлении. Студенты всегда дополнительно к нему готовятся, отрабатывая полученные навыки по различным направлениям, которые включены как задания в конкурсную программу. Например, студентам-медикам из Волгограда проводят мастер-классы лучшие специалисты клиник города.

Эндовидеохирургия. Фото из архива ВолгГМУ.

В рамках олимпиады, помимо конкурса приветствий, для проверки профессиональных навыков было проведено 14 конкурсов. В первый день ребята демонстрировали знание хирургических инструментов, умение выполнять интубацию трахеи и вязать хирургические узлы. Студенты приняли участие в лучевом конкурсе и проявили свои способности в десмургии – наложении повязок и шин. Также ребята соревновались в конкурсах «Эндовидеохирургия», «Цереброваскулярная хирургия», «Трепанация черепа», «Офтальмохирургия». Демонстрируя полученные навыки и свое мастерство, команды соревновались за призовые места и путевку в финал. Во второй день олимпиады прошли конкурсы: «Абдоминальная хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Периферическая нейрохирургия», «Травматология» и «Урология». В качестве «живого» материала, на котором проводились манипуляции, были использованы внутренности и органы животных, купленные на рынке. В результате подведения общих итогов были выявлены претенденты на поездку в Москву 9–13 апреля, а места распределились следующим образом:

- 1 место — ВолгГМУ (234 балла);

- 2 место — РостГМУ (207,1 балла)

- 3 место — КубГМУ (202, 17 баллов)

- 4 место — АГМУ (182,55 баллов)

Знание хирургического инструмента. Фото из архива ВолгГМУ.

Участвующая вне конкурса отборочного турнира команда из ДонНМУ показала хорошую профессиональную подготовку и «сдала тест на верность профессии» (ребята приехали за свой счет для выступления), поэтому руководство Всероссийской олимпиады приняло решение поощрить студентов и пригласить на финальный тур. Таким образом, путевку в Москву получили три команды – волгоградцы, ростовчане и ребята из Донецка.

Интубация трахеи. Фото из архива ВолгГМУ.

Победа ВолгГМУ не стала случайной, да это и не впервые. Ведь студентов университетского хирургического клуба вокруг себя объединяет и тренирует заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, заслуженный деятель науки РФ, отличник здравоохранения РФ, д.м.н., профессор Александр Александрович Воробьев – известный как руководитель авторского коллектива ученых – разработчиков экзоскелета «ЭКЗАР-34», соавтор изданий «Косметологическая анатомия шеи» и «Эстетическая анатомия шеи», ставших бестселлерами в среде профильных специалистов, и книги «Хирургия в изобразительном искусстве», а также учебно-методических профессиональных изданий.

Трепанация черепа. Фото из архива ВолгГМУ.

В завершение хочется пожелать команде ВолгГМУ успехов в финале, а мы будем болеть за наших ребят.