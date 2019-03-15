2019-03-15T23:16:48+03:00
Общество

Волгоградку Софию Тихомирову на «Голос. Дети 6» выбрала Пелагея

Девочка удивила жюри и зрителей своим задорным исполнением
Екатерина МАЛИНИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Софья поразила жюри и зрителей своей энергией.Софья поразила жюри и зрителей своей энергией.
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Про таких детей говорят: настоящая зажигалка. София Тихомирова 15 марта еще раз доказала, что в маленьком ребенке - бесконечное количество энергии. Семилетняя девочка прошла слепое прослушивание на «Голос. Дети 6». Девочка исполнила песню «А мне бы петь и танцевать». Лучшей было композиции для этой девчушки и придумать сложно. Ведь она на самом деле любит петь и танцевать. На номер волгоградки повернулась Пелагея.

- София, у вас очень чистая интонация, очень чисто поёте, вы молодец! - приветствовала девочку певица.

Кстати, педагог по вокалу у юной Софии - Наталья Бутусова. Женщина известна тем, что из под ее крыла вышли сразу несколько звезд российской эстрады. А недавно Наталья сама участвовала в "Голосе +60"

За девочку болели семья и подруги.

За девочку болели семья и подруги.

- После выступления на сцене с оркестром София уже чувствует себя настоящей артисткой. К нашему удивлению и к удивлению нашего педагога Натальи Бутусовой мы попали к Пелагее. Мы били на другое, если можно так сказать, - поделилась с «КП-Волгоград» мама Софии Лариса Тихомирова. - Так получилось, что к Новому году участники программы «Лучше всех» записывали клип. Первый канал выбрал песню Лободы «Суперзвезда». И когда мы узнали, что Светлана будет наставником, вставили фрагмент из клипа в выступление. То, что было узнаваемо для Лободы. И она Софию узнала – подпрыгнула на кресле, когда та только вышла и крикнула : «Опа!». Понятно это было только для Светланы. Она видела клип Софии и делилась им в своем инстаграм. Но вопреки нашим ожиданиям она не обернулась. А повернулась Пелагея. Я дочери даже сказала, что наверное голос Натальи Васильевны вселился в тебя и Пелагее он снова понравился.

София Тихомирова. А мне бы петь и танцевать . Голос.Дети-6. .

Маленькая певица София Тихомирова. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 14.05.2017.София Тихомирова, 5 лет, Волгоград. Укротитель голосовых связок, самая маленькая певица Волгограда.

Это не первый конкурс для Софии. Она уже выступила на шоу Первого канала «Лучше всех». Девочка-хохотушка поразила Максима Галкина. Ее можно увидеть и в других шоу на телевидении. Два года назад девочка перебралась с семьей из Волгограда в Москву, где и пошла в первый класс. Кроме музыки девочка увлекается хоккеем и футболом.

"Комсомолка" будет следить за судьбой юной Софии на проекте "Голос. Дети 6"

ИСТОЧНИК KP.RU

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