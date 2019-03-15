2019-03-15T16:06:47+03:00
Общество

Учитель года-2019 в Волгоградской области Лариса Арачашвили: «Мое личное время – только лето»

Молодая учительница русского языка и литературы работает в школе «Долина знаний»
Светлана КИРИЛЛОВА
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28-летняя учитель русского и литературы говорит, что найти общий язык со школьниками совсем не сложно. Фото: личный архив Ларисы Арачашвили.28-летняя учитель русского и литературы говорит, что найти общий язык со школьниками совсем не сложно. Фото: личный архив Ларисы Арачашвили.
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В Волгограде завершился 28 областной конкурс «Учитель года». Лучшие педагоги Волгоградской области прошли несколько туров сложных испытаний. Мастер-классы, классные часы, разработка образовательного проекта – и вот 15 марта на сцене ГДЮЦ организаторы конкурса назвали имя лучшего. Им стала учитель русского языка и литературы школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили. Она будет представлять регион на федеральном этапе конкурса.

«КП-Волгоград» поговорила с учителем года и узнала, как живет и работает лучший педагог региона.

«ДЕТИ ЛЮБЯТ МЕНЯ ЗА ТО, ЧТО СО МНОЙ НЕ СКУЧНО»

Наша собеседница признается, что дети любят ее уроки по одной простой причине: на ее уроках не бывает скучно. Это обстоятельство победитель конкурса считает главным правилом своей педагогики: учитель и ученики должны быть одинаково заинтересованы и увлечены образовательным процессом. Лариса говорит, что вопреки распространенному мнению наладить контакт с современными учениками просто.

- Надо пытаться не завоевать авторитет у ребят, а стараться понять их. Я, например, слушаю такую же музыку, чтобы дети понимали, что педагог говорит на том же языке. Важно донести до учеников, что учитель может понимать то, чем они живут, о чем думают. Важное условие контакта с детьми – быть максимально честным, потому что ребята это всегда очень ценят, - делится девушка.

Символ конкурса Ларисе передала Учитель года -2018 Елена Власова. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

Символ конкурса Ларисе передала Учитель года -2018 Елена Власова. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО ЛЕТОМ

В обществе бытует мнение, что у педагогов абсолютно нет времени на личную жизнь. Лариса с этим согласна. Она считает, что пока в полной мере не достигла умения совмещать работу учителя и личную жизнь. Для молодого учителя основой жизни на данный момент все-таки является работа, и это неспроста. По мнению победительницы конкурса, достижение высот в карьере требует огромной самоотдачи. Педагогу часто приходится делать непростой выбор.

- Я искренне восхищаюсь теми людьми, которые могут совмещать работу и семью, делать и то, и другое хорошо. Моя личная жизнь происходит только в период каникул, то есть, мое личное время – это лето. Благо, у учителей длинный отпуск, - шутит наша собеседница.

«НА СЦЕНЕ СТОИТ ОДИН ЧЕЛОВЕК, А ВЫВОДИТЬ НУЖНО ЦЕЛУЮ КОМАНДУ»

Для девушки подготовка началась еще на одном из форумов в 2016 году. Общение с абсолютным победителем конкурса «Учитель года» помогло понять, что и в молодом возрасте можно добиться успехов в своей непростой профессии. Помогал на этом нелегком пути Совет молодых педагогов, который к тому же не раз давал Ларисе возможность принимать участие в различных образовательных мероприятиях. Девушка признается, что победа в конкурсе – не только ее достижение, но победа очень многих людей.

Да и ребята поддерживали ее на всех этапах конкурса и безапелляционно верили в победу любимого педагога. Школьники писали своей учительнице слова поддержки на каждом этапе, а одна из учениц выступала на закрытии мероприятия и едва ли не первой поздравила нового учителя года.

- На сцене стоит один человек, а на самом деле нужно выводить целую команду. Тех, кто помогал, поддерживал, верил и стоял за всей работой. Мне кажется, что в этом конкурсе приняла участие вся область, - говорит наша собеседница.

Одним из своих самых больших достижений в качестве конкурсанта молодой педагог считает самостоятельное создание сайта. Что для учителя русского языка это было очень непросто. Другим ярким впечатлением стало общение со старшими коллегами.

- У них опыт работы такой, как у меня возраст, - восхищается Лариса. – Но они живые, они горят, им интересно то, что они делают. И это пример для подражания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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