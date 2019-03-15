Дом.ru интернет-челендж 2009vs2019

10 years challenge – флешмоб, который запустил в Facebook американский журналист Деймон Лейн. Увидев его фото 2009 и 2019 года, пользователи интернета активно вовлеклись в эту историю и начали выкладывать в сети фото, сравнивать события и тренды.

«Дом.ru» решил не отставать и вспоминает о том, как же изменился мир интернета за минувшие 10 лет.

ИНТЕРНЕТ

Развитие интернета в последние десять лет шло на световой скорости. За десять лет количество пользователей интернета увеличилось в 2,3 раза – до 4,14 млрд. человек, а количество веб-сайтов – в 6,5 раз – до полутора миллиардов. В 2009 году интернетом пользовался каждый четвертый житель в мире, сейчас в сеть выходят более половины жителей земли. Такому росту поспособствовал как бум стартапов, так и появление мобильного сегмента устройств с доступом в интернет (смартфоны, планшеты).

Поддержала эти тренды и Россия. Так, проникновение проводного интернета в России увеличилось в 2,3 раза – до 61%, а аудитория рунета выросла до 90 млн. пользователей. Более 60 % населения страны пользуются интернетом постоянно.

РЕКОРДЫ СКОРОСТИ И СТОИМОСТИ

Но рекорды все-таки поставила не аудитория интернета, а скорости доступа в сеть. Так в мировом сравнении средняя скорость доступа выросла в 27 раз, а в России – в 45. Самая распространенная скорость в конце 2008 года в нашей стране была примерно 410 Кбит/с, а к концу 2009 выросла более чем в 2 раза – до 1 Мбит/с.

«Дом.ru» первым в России в 2009 году запустил тариф с невероятно быстрым (тогда!) интернетом – 1 Мбит/с. Сейчас клиенты компании выходят в сеть на скорости до 600 Мбит/с и пользуются современным цифровым ТВ. За десять лет скорости «Дом.ru» выросли в 600 раз! Но это не все рекорды российских пользователей сети интернет. По данным аналитиков, наша страна занимает 194 из 196 мест по стоимости доступа в интернет и последнее место по доле стоимости интернет в доходах домохозяйств. Иначе говоря, россияне платят за интернет меньше всех в мире.

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Согласно данным Speedtest на декабрь 2018, ТОП-10 стран по скорости доступа в интернет возглавляет Сингапур – 190,94 Мбит/с, а замыкает Швейцария – 104,17 Мбит/с. Россия занимает в этом списке 43 место со средним значением – 45,01 Мбит/с. Самая низкая скорость отмечена в Алжире и Венесуэле – чуть больше 3 Мбит/с. Ее, например, достаточно для общения, отправки и получения почты, прослушивания музыки, но может не хватить для воспроизведения онлайн-видео в HD, загрузки и выгрузки большого объёма данных в облачные хранилища, онлайн-игр и т.д.

КАК МЕНЯЛОСЬ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ?

Поведение пользователей определило несколько трендов. Во-первых, растет количество пользователей и количество устройств с выходом в сеть. По данным аналитиков, одним устройством пользуются только 29% пользователей, двумя устройствами пользуется 31%, а 40% выходит в сеть, используя более 3 устройств. Собственная статистика компании подтверждает эти данные: уже сейчас более половины пользователей «Дом.ru» имеют в квартире 3 и более устройства с доступом в сеть. Во-вторых, растет потребление «тяжелого» контента. 81% его просмотров приходится на видересурсы и соцсети. В-третьих, постоянно растет доля потребляемого трафика и потребность в высокоскоростных тарифных планах. Чтобы обеспечить стабильную скорость соединения, операторы регулярно модернизируют сети и расширяет пропускную емкость каналов связи.

КАК «ДОМ.RU» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ?

Можно выделить 4 основных фактора.

- Современная сеть

У «Дом.ru» долгая история, в этом году компании исполнится 18 лет. В начале 2000-х операторы давали интернет по технологии ADSL (через телефонную линию), а «Дом.ru» начал строить сети по более современной технологии «оптика до дома». Многие говорили, что это ненужные затраты: оптические сети не понадобятся еще десятилетия, пользователям не нужны скорости. Однако то, что оператор шел своим путем и во всех городах, включая Волгоград, с нуля строил «оптику», стало основой того, что второй год подряд компания признается лидером по скорости домашнего интернета России по данным Speedtest.

- Круглосуточный мониторинг сети

Вся сеть оператора от Санкт-Петербурга до Иркутска – это 52 тысяч километров - подключена к системе круглосуточного мониторинга. На ней установлено более 350 тысяч единиц оборудования, которое контролирует ее состояние по 5 млн параметров. Принцип работы системы мониторинга прост: каждые несколько секунд с датчиков запрашивается информация об электропитании, состоянии коммутационного оборудования и кабелей. Если состояние датчика отлично от нормального, система оперативно сообщает об инциденте диспетчеру центра мониторинга. Технические специалисты немедленно приступают к устранению неполадок.

В прошлом году «Дом.ru» запустил в 36 городах, включая Волгоград, систему проактивного сервиса (СПАС) для предупреждения проблем на сети. СПАС собирает данные из информационных систем оператора и с клиентского оборудования, анализирует их и формирует файл диагностики сети, отражающий уже существующие и потенциальные сложности у абонентов. Специалисты отдела качества созваниваются с каждым, оказавшимся в списке. Если клиент подтверждает трудность, то технический специалист компании ее решает.

- Мощное Wi Fi оборудование

Чтобы обеспечить быстрый и качественный Wi-Fi – cигнал в квартирах клиентов, оператор регулярно обновляет парк Wi-Fi устройств. В 2018 году клиентам были предложены современные двухдиапазонные роутеры разных классов, которые подойдут в квартиры с разной площадью. В отличие от стандартного такой роутер работает одновременно в 2 диапазонах частот – 2,4 и 5 ГГц. Основное преимущество работы на 5 ГГц – отсутствие помех, стабильность Wi-Fi соединения, высокая скорость (до 1 Гбит/с по проводу и до 600 Мбит/с по воздуху). С двухдиапазонным роутером домашние гаджеты можно распределить между 2 частотами.

- Тарифы и скоростные бонусы

Клиенты могут разгоняться в сети до 600 Мбит/с*. Для чего нужна такая скорость? Чтобы выходить в сеть с нескольких устройств одновременно и на каждом смотреть видео в высоком качестве прямо в процессе загрузки, организовывать собственные онлайн-трансляции.

*При наличии технической возможности со стороны оператора и оборудования клиента

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТ?

Во-первых, возрастет потребление "тяжелого" контента, как в интернете, так и в ТВ (IPTV, онлайн-кинотеатры и т.д.). Продолжится рост количества устройств, которые потребляют трафик. Так, по данным Cisco, уже в 2022 году на одного жителя России будет приходиться 6 гаджетов, будут расти и скорости доступа в интернет. А значит, операторы будут нацелены на дальнейшую модернизацию сетей для расширения пропускной способности и повышения стабильности их работы.

Во-вторых, интернет и связанные с ним технологии будут дальше делать повседневную жизнь людей проще и комфортнее через развитие IoT, проектов «Умный город» и «Умный дом», онлайн-образования, телеемедицины. И операторы не останутся в стороне и будут больше инвестировать в технологии будущего. Будут стремиться не просто быть поставщиками Интернета, а будут предоставлять клиентам эко-систему домашнего хозяйства, на основе умного интернета и интернета вещей.