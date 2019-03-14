Было очень страшно: юная волгоградка спасла себя и питомца в горящей квартире

Ульяне Бирзул из Волгограда всего 11 лет, но храбрости и отваги ей не занимать. Оказавшись одной в объятой пламенем квартире, она смогла спастись сама и вытянуть из пожара свою любимую собачку.

Случилось это 6 марта в многоэтажке по улице Базанова Краснооктябрьского района Волгограда. Девочка, придя со школы, как обычно возилась в своей комнате, когда вдруг услышала едкий запах дыма. Дым валил из зала, там уже полыхала занавеска на окне.

Сначала юная волгоградка хотела ринуться тушить, но, поняв, что задыхается от дыма, выбежала в коридор.

- Я схватила свою Умку (собачку) и телефон, и стала набирать «101», - вспоминает Ульяна.

Спасенную девочку огнеборцы пригласили к себе в часть на экскурсию. Поблагодарили ее за смелость, а маму - за правильное воспитание.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Сообщение поступило к нам примерно в 14.24. Несмотря на то, что девочка оказалась в опасной ситуации, разговаривала она твердо и уверенно, без паники. На место тут же отправили пожарные расчёты, а я осталась на связи с ребенком. Надо сказать, она большой молодец и четко выполняла все мои указания, - рассказывает старший диспетчер службы оперативного обеспечения старший лейтенант внутренней службы Кристина Сержантова.

- Я намочила тряпку, чтобы через нее дышать, подошла к окну на кухне, старалась вдыхать не глубоко. Но было очень страшно, - признается школьница.

Когда спасатели прибыли к месту ЧП, девочка стояла у раскрытого окна, крепко прижимая к себе своего питомца.

- Когда мы добрались к малышке, первое, что она сделала – протянула мне собачку, - говорит начальник караула 2-ой пожарно-спасательной части Кирилл Каратыгин.

Уже через пять минут после тревожного звонка в МЧС Ульяна и ее питомец были в безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697167" frameborder="0"></iframe> Юная волгоградка спасла из горящей квартиры свою собачку.

- Я примчалась домой через 10 минут после того, как дочь сообщила мне о пожаре. К этому времени пожарные уже даже возгорание потушили, - с волнением и благодарностью вспоминает мама девочки.

Позже выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание. В комнате у окна под занавеской стояла включенная в розетку гладильная доска. Провод переломился и стал искрить. От искры и вспыхнула штора.

За то, что маленькая волгоградка не растерялась в экстренной ситуации, а действовала грамотно и решительно, волгоградские огнеборцы пригласили Ульяну на экскурсию к ним в часть, а также подарили ей плюшевого зайца.