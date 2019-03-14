Осторожно, вас снимают: где в Волгоградской области поставят передвижные камеры

С наступлением тепла в Волгоградской области решили усилить надзор за водителями. Для этого на улицах города и региона установят дополнительные камеры. На днях волгоградское казенное учреждение «Безопасный город» подписало контракт с АО «Цифровой регион». Последнее будет отвечать за сохранность и работоспособность передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации.

Сумма контракта – 20,5 миллиона рублей. За эти деньги компания должна произвести более 200 тысяч фактов видеофиксации.

Согласно документации тендера, на волгоградских дорогах появятся треноги «КРИС-П» и системы «ПАРКОН», которые чаще всего используют для выявления нарушителей правил парковки и стоянки. Эти комплексы считывают данные и в автоматическом режиме передают информацию в Центр автофиксации регионального ГИБДД, а оттуда нарушителям приходят «письма счастья».

Напомним, что по правилам дорожного движения отсутствие таблички «ведется фотофиксация» не освобождает водителей от соблюдения ПДД, и не может служить основанием для отмены постановления о наложении штрафа, который зафиксировали камеры.

Однако на сайте ГКУ «Безопасный город» есть перечень мест, где установят эти камеры. Кстати, с 1 марта их уже начали ставить по Волгограду. На данный момент 40 комплексов уже готовы к работе.

Так что берите на заметку места их дислокации.

ГДЕ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ:

по Волгограду:

- Ворошиловский район, 3-я продольная магистраль

- Дзержинский район, 3-я продольная магистраль

- 3-я продольная магистраль 3-й километр от ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград

- Центральный район, улица Набережная 62-й Армии

- Тракторозаводской район, улица им.Шурухина

- Тракторозаводской район, улица им.Николая Отрады

- Тракторозаводской район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 25-26км.

- Кировский район, улица Чекалина

- Кировский район, улица Лазоревая

- Красноармейский район, улица Лазоревая

- Красноармейский район, улица 40 лет ВЛКСМ

- Краснооктябрьский район, улица Маршала Еременко

- Ворошиловский район, улица Елецкая

- Советский район, проспект Университетский

по Волжскому

- улица Александрова

- улица Пушкина

- улица Карбышева

- улица Космонавтов

- улица Автодорога №6 и №7

по Волгоградской области

- Быковский район, АД 18Р-2 Самара-Волгоград, 674км

- Городищенский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 667-668км

- Городищенский район, ФАД Р-228 Москва-Волгоград, 927-933км

- Дубовский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 656км

- Калачевский район, ФАД А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский, 89-90км

- Камышин, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 507км

- Камышинский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 496-553км

- Ленинский район, АД 18Р-1 Волгоград-Астрахань, 66км

- Светлоярский район, ФАД Р-22 Москва-Волгоград, подъезд к г. Элиста, 44-45км

- Светлоярский район, АД 18К-1 Волгоград-Сальск, 17-18км

- Среднеахтубинский район, АД 18К-1 Волгоград-Средняя Ахтуба, 9км

- Михайловский район, ФАД Р-22 Москва-Волгоград, 927км

- Фроловский район, ФАД Р-22 Москва-Волгоград, 821км

- Камышинский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 515-543 км

- Котельниковский район, АД 18К-2 Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск, с 139-188км

- Серафимович, улица 68-я Гвардейская

- Серафимович, улица Миронова

- Серафимовичский район , Автодорога Михайловка-Серафимович-Суровикино,49-83км.

- Октябрьский район , АД 18К-1 Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск,83км.

- Ленинский район , АД 18К-1 Волгоград-Астрахань,57км 87км.

- Старополтавский район , Автодорога Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск, 46-157км.