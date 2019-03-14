Осторожно, вас снимают: где в Волгоградской области поставят передвижные камеры
С наступлением тепла в Волгоградской области решили усилить надзор за водителями. Для этого на улицах города и региона установят дополнительные камеры. На днях волгоградское казенное учреждение «Безопасный город» подписало контракт с АО «Цифровой регион». Последнее будет отвечать за сохранность и работоспособность передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации.
Сумма контракта – 20,5 миллиона рублей. За эти деньги компания должна произвести более 200 тысяч фактов видеофиксации.
Согласно документации тендера, на волгоградских дорогах появятся треноги «КРИС-П» и системы «ПАРКОН», которые чаще всего используют для выявления нарушителей правил парковки и стоянки. Эти комплексы считывают данные и в автоматическом режиме передают информацию в Центр автофиксации регионального ГИБДД, а оттуда нарушителям приходят «письма счастья».
Напомним, что по правилам дорожного движения отсутствие таблички «ведется фотофиксация» не освобождает водителей от соблюдения ПДД, и не может служить основанием для отмены постановления о наложении штрафа, который зафиксировали камеры.
Однако на сайте ГКУ «Безопасный город» есть перечень мест, где установят эти камеры. Кстати, с 1 марта их уже начали ставить по Волгограду. На данный момент 40 комплексов уже готовы к работе.
Так что берите на заметку места их дислокации.
ГДЕ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ:
по Волгограду:
- Ворошиловский район, 3-я продольная магистраль
- Дзержинский район, 3-я продольная магистраль
- 3-я продольная магистраль 3-й километр от ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград
- Центральный район, улица Набережная 62-й Армии
- Тракторозаводской район, улица им.Шурухина
- Тракторозаводской район, улица им.Николая Отрады
- Тракторозаводской район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 25-26км.
- Кировский район, улица Чекалина
- Кировский район, улица Лазоревая
- Красноармейский район, улица Лазоревая
- Красноармейский район, улица 40 лет ВЛКСМ
- Краснооктябрьский район, улица Маршала Еременко
- Ворошиловский район, улица Елецкая
- Советский район, проспект Университетский
по Волжскому
- улица Александрова
- улица Пушкина
- улица Карбышева
- улица Космонавтов
- улица Автодорога №6 и №7
по Волгоградской области
- Быковский район, АД 18Р-2 Самара-Волгоград, 674км
- Городищенский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 667-668км
- Городищенский район, ФАД Р-228 Москва-Волгоград, 927-933км
- Дубовский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 656км
- Калачевский район, ФАД А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский, 89-90км
- Камышин, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 507км
- Камышинский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 496-553км
- Ленинский район, АД 18Р-1 Волгоград-Астрахань, 66км
- Светлоярский район, ФАД Р-22 Москва-Волгоград, подъезд к г. Элиста, 44-45км
- Светлоярский район, АД 18К-1 Волгоград-Сальск, 17-18км
- Среднеахтубинский район, АД 18К-1 Волгоград-Средняя Ахтуба, 9км
- Михайловский район, ФАД Р-22 Москва-Волгоград, 927км
- Фроловский район, ФАД Р-22 Москва-Волгоград, 821км
- Камышинский район, ФАД Р-228 Сызрань-Волгоград, 515-543 км
- Котельниковский район, АД 18К-2 Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск, с 139-188км
- Серафимович, улица 68-я Гвардейская
- Серафимович, улица Миронова
- Серафимовичский район , Автодорога Михайловка-Серафимович-Суровикино,49-83км.
- Октябрьский район , АД 18К-1 Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск,83км.
- Ленинский район , АД 18К-1 Волгоград-Астрахань,57км 87км.
- Старополтавский район , Автодорога Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск, 46-157км.
ИСТОЧНИК KP.RU