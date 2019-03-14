Новый порядок работы с бездомными животными утвердили в Волгограде

Мэрия Волгограда утвердила новый порядок отлова и содержания безнадзорных животных. Изменения связаны с обновленным федеральным законодательством. Единственным госучреждением в городе, которое занимается бродячими собаками является Горпитомник. Теперь после вакцинации и лечения на каждое бездомное животное, которое заберут ловцы с улицы, здесь будут оформлять паспорт. А также ставить идентификационную метку. Собаки будут жить в приюте, а волонтеры - искать им хозяев. Если пристроенный в семью пес снова окажется на улице, метка поможет его найти.

- Раньше эту работу проводили только частные благотворительные фонды и приюты, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме того, изменился и порядок предоставления субсидии Горпитомнику. Теперь часть средств предприятие сможет тратить на приобретение медикаментов и оборудование для ветеринарного кабинета. А также на улучшение условий содержания бездомных собак. В этом году в Горпитомнике уже построили два новых вольера. Оборудуют сейчас и место, где выгуливают живущих в клетках собак.

В идеале теперь это будет выглядеть так. Горожане подают заявку на отлов стаи агрессивных бродячих собак. По адресу выезжает бригада ловцов. Собак усыпляют и везут в горпитомник. Там животное осматривают ветеринары, делают ему прививку, при необходимости лечат. Усыпляют только опасных и бешеных. Остальных отправляют в приют, где они и живут под присмотром добровольцев пока их не удастся пристроить в семью. Найти здесь питомца может любой. Для этого даже не обязательно приезжать в приют. В соцсетях есть специальные группы, где выставляют фото бездомных собак и кошек. Понравился кто-то – связываетесь с волонтерами и они привезут и передадут вам питомца лично в руки вместе с документами. За полгода проект «Ищу хозяина» помог найти хозяев более сотни животных.

В этом году в приют «Дино» из горпитомника отправились шесть собак, в фонд «Лисена» - 53, еще десять собак забрали волгоградцы из Горпитомника сами.