Безопасность - это не работа, это образ жизни!

Мероприятия подобного масштаба показывают серьезное отношение компании к вопросам охраны труда, а именно: создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте и формирование сознательного отношения к собственной безопасности у сотрудников.

Основная цель «Дня Безопасности 2019» – продвижение безопасного поведения на рабочем месте, на дорогах и дома, именно поэтому спикерами мероприятия стали представители различных ведомств, являющиеся специалистами по безопасности в данных направлениях: Всероссийское добровольное пожарное общество; УГИБДД РФ по городу Волжскому и учебный центр «Дом науки и техники».

Фото: Владимир Аскеров.

«Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, ожог — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. Каждый из вас просто обязан знать правила оказания первой доврачебной медицинской помощи и уметь применять эти знания на практике» - призвал преподаватель учебного центра «Дом науки и техники» Владимир Петрович Гуков.

Надо отметить, что сотрудники филиала компании регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: Владимир Аскеров.

«Соблюдение элементарных мер безопасного вождения непросто позволит избежать аварий на дорогах, но и сохранить человеческие жизни. Я в очередной раз обращаю внимание водителей транспортных средств на необходимость строгого соблюдения требований правил дорожного движения. Помните, о важности положительного примера в соблюдении правил дорожной безопасности!» – комментирует мероприятие старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД РФ по городу Волжскому Алексей Александрович Клинков.

Для обеспечения безопасности в 2019 году компания начала использовать систему спутникового мониторинга на своих корпоративных автомобилях. Это позволит поощрять сотрудников, которые ответственно подходят к своей роли водителя и демонстрируют положительный пример в работе.

Фото: Владимир Аскеров.

Также в ходе «Дня безопасности 2019» проводился мониторинг условий труда с целью обеспечения максимальной безопасности сотрудников на предприятии, а в подразделениях прошли семинары, презентации инноваций, занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев.

По окончанию теоретической части сотрудники подразделений перешли к практическим занятиям – отработке действий в чрезвычайных ситуациях, эвакуации персонала, ликвидации пожара и оказанию первой доврачебной помощи.

В целом, в мероприятии было задействовано более 120 сотрудников завода.

Фото: Владимир Аскеров.

Как отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым: «Наша компания стремится делать каждый день безопасным! Именно поэтому на нашем предприятии применяются современные стандарты в сфере охраны труда. Наши драйверы успеха – это: безопасность на работе, безопасность на дорогах и безопасность дома!».