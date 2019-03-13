2019-03-13T11:28:43+03:00
Общество

Зиму проводили, блинов поели

Народные гулянья на Масленицу прошли в Комсомольском саду Волгограда
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Всю масленичную неделю волгоградцы пекли блины и угощали ими знакомых, устраивали посиделки, ходили в гости и веселились. А в последний день Масленицы устроили народные гулянья с проводами зимы и сожжением чучела. Горожане целыми семьями пришли на праздник в Комсомольском саду. Здесь их ждали румяные вкусные блины с горячим ароматным чаем, ярмарка народных промыслов, выступления творческих коллективов и юных талантов, молодецкие забавы и масса веселых игр.

Всех желающих научили мастерить обереги - лошадок из сена. Мальчишки и девчонки веселились на шоу мыльных пузырей и смотрели сказку «Как Блинок Весне помог» кукольного театра «Солнечный ЛеВа».

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Развлекали народ скоморохи и огромная пробирка. А у сцены всех ждали забавные конкурсы от «Инвитро». Детвора с закрытыми глазами рисовала доктора. Мужчины мерялись силушкой богатырской - кто дольше жену на руках продержит. А потом хохотали, пытаясь забинтовать голову в боксерских перчатках, да еще и на скорость. Ребята с ходу угадывали известные мелодии, хотя их не так-то легко было узнать. Были и танцы, и эстафета, и масса других веселых конкурсов. А победителей ждали вкусные призы.

Гости от мала до велика, позабыв заботы, погрузились в веселую круговерть традиционных русских забав. «С пылу с жару», «ходули», «сорви колпак», «карусель с лентами», «кросс с блином на сковороде», «метлолет»… А на горе душистого сена играли в «Царь Горы» и «Куча-мала». Самые смелые сошлись «стенка на стенку».

Зиму провожали, весну закликали, веселились, танцевали. А в финале праздника гости и ряженые прошли веселым хороводом к колесу обозрения, где волгоградцев ждали яркое файер-шоу и торжественное сожжение чучела.

- Хочется пожелать, чтобы вместе с весенней теплой погодой в каждый дом пришли счастье и благополучие, чтобы все были здоровы, - отметил директор сети медицинских анализов «Инвитро» г. Волгоград Юрий Бумажкин. - Наше любимое дело - забота о здоровье людей.

Отметили широкую Масленицу в стиле 90-х волгоградцы и в пойме реки Царицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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