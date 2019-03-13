Цветочный патруль от Волга-Раст-Октава состоялся!

7 марта на самом оживленном перекрестке города Волгограда – на остановке Современник - состоялась праздничная акция «Цветочный патруль». Её организаторами выступил официальный дилер марки ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» при участии отдела ГИБДД города Волгограда.

В рамках акции сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины и дарили им цветы, комплименты, желали крепкого здоровья, любви и безаварийных дорог.

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Акция прошла на большом позитиве, встревоженное выражение лиц девушек сменяли широкие улыбки. Кто-то делал селфи с инспектором, кто-то посылал воздушные поцелуи, а кто-то просто благодарил от души.

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Нашей задачей было подхватить позитивное настроение и наполнить все вокруг солнцем и улыбками, а также очень ярко и по-весеннему рассказать, почему SKODA – это отличный автомобиль для весны и не только. И с этой задачей мы уверенно справились!

Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Никто не остался без внимания! Сотни прекрасных девушек, ставших непосредственными участниками мероприятия, смогли открыть для себя и прикоснуться к удивительному миру ŠKODA.

Атмосфера праздника еще долго не покидала счастливых участников.

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