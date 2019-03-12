Она была уже без сознания: в Астрахани полицейские спасли жизнь 4-летней девочке

Случилось это в Астрахани в минувшее воскресенье, 10 марта. Экипаж 396-го автопатруля Отдельного батальона ДПС № 1 ГИБДД УМВД России по Астраханской области в тот день дежурил на улице Яблочкова. На часах было примерно 14.00, когда один из полицейских обратил внимание на легковушку, в салоне которой сидела молодая женщина в ночной рубашке и с ребенком. Остановили, чтобы выяснить, все ли хорошо у пассажиров. И увидели, что женщина вся в слезах, а на руках 4-летняя девочка без сознания бьется в судорогах.

- Не теряя ни минуты, лейтенанты полиции Алексей Ухов и Александр Иванов пересадили женщину с ребенком в свой патрульный автомобиль и с «мигалками» помчались в областную детскую клиническую больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Гаишники домчали до больницы за несколько минут. Это были спасительные минуты. У порога лейтенант схватил малышку на руки и буквально побежал с ней в приемное отделение, где медики оказали девочке первую медпомощь. Лишь после того, как судороги у ребенка прекратились, и критический момент миновал, полицейские вместе с 31-летней мамой ребенка перевели дыхание.

Сейчас девочка проходит лечение и находится под наблюдением специалистов. А ее мама благодарит сотрудников Госавтоинспекции, которые спасли ее дочь. «Спасибо вам, за неравнодушие, решительность и профессионализм!», - говорит астраханка.

Кстати, на днях похожая история произошла и в Волгограде. Двухлетнему малышу стало плохо в машине. Когда бабушка с дедушкой подъехали за помощью к гаишникам, ребенок уже не дышал. За считанные минуты наши стражи порядка доставили мальчика в больницу.