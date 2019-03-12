5 причин выбрать GEELY ATLAS

Тестируя и оценивая эту модель, причины для ее покупки можно назвать сразу:

1. САЛОН

Находясь внутри авто, первое на что обращаешь внимание – пространство интерьера, аккуратные стыки и качество отделки.

Эргономику водительского места обеспечивает удобный профиль кресла с множеством регулировок, многофункциональный руль и цифровой дисплей с необходимой информацией, которая хорошо считывается в любую погоду.

Второй ряд – вместительный, тут достаточно места для 3-х взрослых пассажиров. При росте 190 см над головой остается свободное пространство. Задний диван оборудован центральным подлокотником с нишей для подстаканников. Сложив второй ряд кресел, можно существенно увеличить размер багажного отделения, и использовать автомобиль для перевозки длинномерных грузов.

2. КОМФОРТ

Современный автомобиль – второй дом, где мы проводим значительную часть времени, поэтому хочется, чтобы в нем было удобно и уютно. Конструкторы учли эти пожелания покупателей и воплотили их в GEELY ATLAS. В отделке салона использованы ткань и премиальная кожа, а в топовых комплектациях – только кожа. Это не только стильно, но и практично.

Джили Атлас: комплектация с полным приводом. Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

Передние кресла оснащены электронными системами регулировки и настройкой под себя в шести направлениях, что обеспечит комфорт во время движения. Уже в базе в них присутствует электронный подогрев -для нашей прохладной весны вещь необходимая.

Мультимедийная система поддерживает популярные форматы смартфонов. Подключить сотовый телефон можно легко и быстро. Помимо этого, через Bluetooth[1]-интерфейс работают устройства hands-free[2]. Теперь водитель, разговаривая по телефону в дороге, не будет нарушать ПДД.

3. ТЕХНОЛОГИИ

Конструкторы оснастили GEELY ATLAS внушительным количеством современных технологий, многие из которых до этого были доступны только владельцам премиальных брендов авто:

- Бесключевой доступ. Больше не придется искать, в каком кармане ключ, особенно если это происходит ночью или в дождливую погоду;

- Климат-контроль. В салоне доступна установка раздельной температуры для водителя и переднего пассажира. Заданные параметры будут поддерживаться на протяжении всего путешествия.

- Многофункциональный дисплей. На сенсорный 7-дюймовый экран мультимедиа выводится картинка с камеры заднего вида, изображение или информация о музыкальном треке, который проигрывается с мобильного телефона, карта навигационной системы;

- Круиз-контроль;

- Датчики дождя и температуры воздуха за бортом;

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

Джили Аtlas оборудован элементами активной и пассивной безопасности. Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

Защита пассажиров и помощь водителю на дороге в GEELY ATLAS реализована на нескольких уровнях:

1) Электронные ассистенты, многие из которых установлены уже в базовой комплектации:

- Помощь при парковке. Спереди и сзади у машины стоят датчики, которые ультразвуком определяют расстояние до препятствия и подают сигнал, если грозит столкновение. Камера заднего вида выводит информацию на экран мультимедиа. В результате припарковать ATLAS в стеснённых городских условиях не составит труда.

- Управляемый спуск. Благодаря системе HDC[3] (hill descent control[4]) машина двигается с горки с минимальной скоростью в 4 км/ч. Функция пригодится, если приходится спускаться в условиях ограниченной видимости, например, ночью или в сумерках.

- Электрический стояночный тормоз (EPB[5]) от известной компании Bosch[6] позволит водителю с любым уровнем мастерства плавно стартовать и останавливаться.

2) Подушки безопасности в GEELY ATLAS установлены двойные: передние и боковые;

3) Автоматическое запирание дверей при движении. Автолюбители, которым приходилось ездить с маленькими детьми в салоне, понимают важность и полезность данной функции;

4) Высокопрочный стальной каркас кузова.

Комплексный подход к безопасности обеспечил автомобилю 5 звезд по методике C-NCAP. В рамках испытаний оценивались результаты от ударов сбоку, сзади и спереди.

5. УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Кроссовер демонстрирует уверенную динамику в условиях города. В зависимости от комплектации силовая установка может быть представлена бензиновым двигателем объемом 2,0 или 2,4 литра. Трансмиссия – механика или 6- ступенчатый автомат.

Динамику Джили Атлас обеспечит два типа силовых установки (2,0 и 2,4 литра). Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

На GEELY ATLAS установлен полный привод, поэтому на нем можно и за город выехать, и грунтовой дороги не бояться. Тонкую настройку работы подвески осуществляли специалисты британской компании MIRA[7]. Для любителей экстремального вождения предназначен режим «Спорт», а сторонникам плавного и спокойного движения – «комфорт».

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.

[1] Блютус

[2] Хендс фри

[3] ХДС

[4] Хилл десцент контрол

[5] ЕРБ

[6] Бош

[7] МИРА

Реклама.