5 причин выбрать GEELY ATLAS
Тестируя и оценивая эту модель, причины для ее покупки можно назвать сразу:
1. САЛОН
Находясь внутри авто, первое на что обращаешь внимание – пространство интерьера, аккуратные стыки и качество отделки.
Эргономику водительского места обеспечивает удобный профиль кресла с множеством регулировок, многофункциональный руль и цифровой дисплей с необходимой информацией, которая хорошо считывается в любую погоду.
Второй ряд – вместительный, тут достаточно места для 3-х взрослых пассажиров. При росте 190 см над головой остается свободное пространство. Задний диван оборудован центральным подлокотником с нишей для подстаканников. Сложив второй ряд кресел, можно существенно увеличить размер багажного отделения, и использовать автомобиль для перевозки длинномерных грузов.
2. КОМФОРТ
Современный автомобиль – второй дом, где мы проводим значительную часть времени, поэтому хочется, чтобы в нем было удобно и уютно. Конструкторы учли эти пожелания покупателей и воплотили их в GEELY ATLAS. В отделке салона использованы ткань и премиальная кожа, а в топовых комплектациях – только кожа. Это не только стильно, но и практично.
Джили Атлас: комплектация с полным приводом. Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».
Передние кресла оснащены электронными системами регулировки и настройкой под себя в шести направлениях, что обеспечит комфорт во время движения. Уже в базе в них присутствует электронный подогрев -для нашей прохладной весны вещь необходимая.
Мультимедийная система поддерживает популярные форматы смартфонов. Подключить сотовый телефон можно легко и быстро. Помимо этого, через Bluetooth[1]-интерфейс работают устройства hands-free[2]. Теперь водитель, разговаривая по телефону в дороге, не будет нарушать ПДД.
3. ТЕХНОЛОГИИ
Конструкторы оснастили GEELY ATLAS внушительным количеством современных технологий, многие из которых до этого были доступны только владельцам премиальных брендов авто:
- Бесключевой доступ. Больше не придется искать, в каком кармане ключ, особенно если это происходит ночью или в дождливую погоду;
- Климат-контроль. В салоне доступна установка раздельной температуры для водителя и переднего пассажира. Заданные параметры будут поддерживаться на протяжении всего путешествия.
- Многофункциональный дисплей. На сенсорный 7-дюймовый экран мультимедиа выводится картинка с камеры заднего вида, изображение или информация о музыкальном треке, который проигрывается с мобильного телефона, карта навигационной системы;
- Круиз-контроль;
- Датчики дождя и температуры воздуха за бортом;
4. БЕЗОПАСНОСТЬ
Джили Аtlas оборудован элементами активной и пассивной безопасности. Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».
Защита пассажиров и помощь водителю на дороге в GEELY ATLAS реализована на нескольких уровнях:
1) Электронные ассистенты, многие из которых установлены уже в базовой комплектации:
- Помощь при парковке. Спереди и сзади у машины стоят датчики, которые ультразвуком определяют расстояние до препятствия и подают сигнал, если грозит столкновение. Камера заднего вида выводит информацию на экран мультимедиа. В результате припарковать ATLAS в стеснённых городских условиях не составит труда.
- Управляемый спуск. Благодаря системе HDC[3] (hill descent control[4]) машина двигается с горки с минимальной скоростью в 4 км/ч. Функция пригодится, если приходится спускаться в условиях ограниченной видимости, например, ночью или в сумерках.
- Электрический стояночный тормоз (EPB[5]) от известной компании Bosch[6] позволит водителю с любым уровнем мастерства плавно стартовать и останавливаться.
2) Подушки безопасности в GEELY ATLAS установлены двойные: передние и боковые;
3) Автоматическое запирание дверей при движении. Автолюбители, которым приходилось ездить с маленькими детьми в салоне, понимают важность и полезность данной функции;
4) Высокопрочный стальной каркас кузова.
Комплексный подход к безопасности обеспечил автомобилю 5 звезд по методике C-NCAP. В рамках испытаний оценивались результаты от ударов сбоку, сзади и спереди.
5. УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Кроссовер демонстрирует уверенную динамику в условиях города. В зависимости от комплектации силовая установка может быть представлена бензиновым двигателем объемом 2,0 или 2,4 литра. Трансмиссия – механика или 6- ступенчатый автомат.
Динамику Джили Атлас обеспечит два типа силовых установки (2,0 и 2,4 литра). Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».
На GEELY ATLAS установлен полный привод, поэтому на нем можно и за город выехать, и грунтовой дороги не бояться. Тонкую настройку работы подвески осуществляли специалисты британской компании MIRA[7]. Для любителей экстремального вождения предназначен режим «Спорт», а сторонникам плавного и спокойного движения – «комфорт».
Записаться на тест-драйв можно у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.
[1] Блютус
[2] Хендс фри
[3] ХДС
[4] Хилл десцент контрол
[5] ЕРБ
[6] Бош
[7] МИРА
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ИСТОЧНИК KP.RU