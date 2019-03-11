В Волгограде мартовский ветер валит деревья и портит автомобили
Пока о теплой мартовской погоде волгоградцы могут только мечтать. Если холодный дождь в начале весны – вполне обычное явление, то ураганный ветер скоростью до 23 метров в секунду городу и его жителям пришелся явно не по душе. Особенно автомобилистам, чьи машины 11 марта оказались погребены под деревьями.
С самого утра волгоградские паблики в социальных сетях пестрят фото и видео, на которых волгоградцы запечатлевают последствия разгула стихии. Горожане выкладывают картинки с придавленными машинами и просят автомобилистов внимательнее выбирать места для парковки. Особенно показательное фото с улицы Качинцев, где сразу несколько машин оказались погребенными под упавшим деревом.
Эта машинка уехать в Лондон не успела. Фото: Сергей АЛЕКСЕЕВ.
Вторая волна предупреждений касается пешеходов, потому что традиционно порывов ветра не выдерживают крыши домов, опоры освещения и другие принципиально травмоопасные объекты. Например, дом с «летающим шифером» уже был обнаружен в Советском районе на проспекте Университетском.
Напомним, что волгоградские спасатели настоятельно рекомендуют в случае обнаружения различных неисправностей на энергетических объектах сообщать об этом специалистам.
Ураган валит деревья на машины в Волгограде, 11 марта.
КАК ПОГОДКА?
Как сообщает сайт Волгоградского ЦГМС, 12 марта порывы ветра до 22 метров в секунду местами сохранятся на территории города и области. С 13 марта волгоградцы смогут выходить на улицу спокойно: движение воздушных масс наконец стабилизируется, а максимальная скорость воздушных потоков составит 11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU