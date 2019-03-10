Волгоградский священник о молитве, отказе от соблазнов, алкоголе и физической близости в Великий пост

11 марта 2019 года начинается Великий пост – особое время для православных христиан. С каждым годом все больше волгоградцев решаются на 40 дней отказаться от разных соблазнов и очистить тело и душу. Конечно, у многих возникают вопросы «Что вообще такое Великий пост?», «Как поститься человеку, который не привык читать писание и ходить в храм?», «Как начинать и заканчивать пост?» и «Как справиться со всеми соблазнами?». Об этом корреспондент «КП-Волгоград» побеседовал с настоятелем храма Успения Богородицы - Благочинным Красноармейского района Волгоградской Епархии протоиереем Сергием Тюпиным.

- Отец Сергий, первый вопрос: в этом году один из постов православных христиан выпал на период с 11 по 27 апреля, почему именно этот пост назван Великим?

- Если взять из года 40 дней, то это будет десятина, которую человек дает Богу. Как Господь показал нам пример несения креста, так и мы несем свой крест. Мы не должны смотреть на прошлую греховную жизнь, а должны простираться вперед, идти за Христом. Великий, самый продолжительный пост нам в этом помогает, в этот пост мы подражаем Господу. Потом мы получаем награду – Воскресение, вот в чем великое счастье.

- Какие цели должен преследовать православный христианин в соблюдении поста?

- После изгнания Адама и Евы из Рая всякий человек хочет достигнуть этого Рая. Достигается он верой в Иисуса Христа, молитвой и постом. Когда Иисусу Христу исполняется 30 лет, он принимает святое крещение от Иоанна Крестителя, потом он удаляется в пустыню и постится там 40 дней и ночей. Он постится, может быть, за все зло людей, от первого до последнего человека. Сатана искушал его, соблазнял Христа и чудесами и хлебом и властью, но Господь отверг это все и показал, что человек – духовно телесное существо, его наследие и жизнь должны быть в раю, туда он и должен вернуться. Для этого человек должен познать самого себя, свою гордыню - естество, которое в нем находится, и принести искренние плоды раскаяния и жить по заповедям Божиим. А для этого человеку нужен пост, а начинается он с прощенного воскресения, когда мы друг другу прощаем всякое согрешения, прощаем даже врагам нашим, которые нам досадили, нас злословили, или приносили нам скорби. Мы должны простить их от сердца, потому что зло находится в дьяволе, на него мы и должны гневаться, а человек является образом и подобием Божиим. Нет такого греха, который Бог бы не простил,

- Что должно стоять на первом месте – ограничение себя в пищи, регулярные молитвы, или же попытки совмещения одного с другим?

- Человек должен сам для себя поставить рамки, насколько ему хватает сил. Помолиться. Бывает человек занят на работе, на учебе, соответственно он должен и распорядок свой составлять так, что бы встать чуть – чуть пораньше и помолиться. Пускай хоть 10 минут, хоть 15, но от всего сердца. Можно читать короткую молитву:

А пост, надо соблюдать, опять же, по своим силам. Есть люди болящие, находящиеся на тяжелых работах, беременные, кормящие матери, здесь они должны уже сами для себя принять тот пост, который они могут понести. Важно помнить, что в пост мы должны сохранять свою душу от осуждения, праздности, празднословия, поиска встреч с людьми, которые могут мешать нашей духовной жизни, перестать ходить в театры, кино, или посвящать время другим развлечениям. Мы должны себя сконцентрировать на духовной жизни.

- Каким образом лучше «войти в пост»? Можно ли всю неделю перед постом питаться как хочется, а в день начала великого поста сразу убрать все запрещенное?

- Святая церковь знает человеческую природу, поэтому мудро она сделана. Эта седмица у нас масляная, от мясных продуктов мы отказываемся, вкушаем только молочные, рыбу, этим самым постепенно приготовляем себя к принятию великого поста. Резкие движения не очень нужны, нужно делать так, как приписывает нам церковь, с благоговением и вниманием. Повторюсь, воздержание от пищи – это голодовка, и только с молитвой это приносит пользу, становится постом. Этой дорогой прошли многие святые люди, и миряне, и монахи, поэтому мы можем следовать их примеру. Не обязательно придумывать что то «свое» - это уже гордыня.

- Человеку, который не привык регулярно появляться в храме или читать писание, но тем не менее верующему, на что следует сделать упор в великий пост, что бы не соблазниться?

- Прежде всего, я скажу так: человек, который редко ходит в храм, и считает себя христианином, конечно, носит в себе какое-то начало, но чтобы его вера росла, ему нужно иметь знания о вере, поэтому человек не должен стоять на месте, он должен эти знания постоянно получать, и мы их получаем, прежде всего, из Писаний, либо из святого Евангелия, Если человек только начал ходить в храм, то желательно ему уделять минут 15, 20, 30 на чтение духовной литературы, и конечно, молиться утром и вечером, хотя бы понемножку. Тогда мало – помалу у него будет появляться духовный голод. Великая победа - это победа над собой.

- А если оказался в гостях у людей не постящихся, и тебя пытаются накормить чем - то очень вкусным, не постным, или просто на праздничном застолье, следует отказаться, или же принять блюдо?

- Здесь все зависит от того, какие люди вас пригласили: близкие, или дальние. Если близкие, то они поймут, что человек постится, и может быть, подадут ему постную пищу, а далеким людям можно всё объяснить. Но если человек, конечно, не понимает, то можно немножечко вкусить, но потом раскаяться, потому что нарушать пост, по уставу – не дозволено никому. Об этом надо тоже знать. Мы постимся для Бога, для себя – а не для других людей. Если человек, который предлагает, будет слишком обижаться, то надо вкусить, что - бы не показывать, что ты – «святой», а они – грешные. Но лучше не создавать таких ситуаций и не приходить в гости без весомой причины, можно ответить: «Я приду вас поздравить потом».

Наш собеседник - благочинный Красноармейского района Волгоградской Епархии протоиерей Сергий Тюпин. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН.

Пост подразумевает какое-то телесное страдание, постоянное чувство голода, слабость – или же все должно пройти «плавно»?

- Постная пища сейчас у нас разнообразная, не так, как было раньше. Сейчас, при таком изобилии продуктов, которые заменяют мясо и все остальное, поститься, я думаю, легко.

- Какие-то алкогольные напитки можно употреблять в пост?

- По уставу церкви мы можем вкушать в субботние и воскресные дни сухое вино. Но опять же, его вкушают немножко, для поддержания телесных сил. Мы знаем, что если вино настоящее, то какую-то пользу оно приносит человеку. Все должно быть в меру, мера – красит вещи. Напиваться нельзя. От крепких напитков лучше воздержаться.

Есть такое мнение, что коньяк – постный напиток, что можете сказать по этому поводу?

- Если человек выпил маленькую стопочку – это одно. Но если он выпьет, и ему захочется еще, то это будет уже удовольствие, и плоть начинает уже не молиться, но исполняться всяческого греха. Если человек не знает меры, лучше не употреблять. Человек может сказать, если коньяк – можно, то почему водку нельзя? Водка тоже постный продукт, в ней – нет жира. Но мы знаем, что алкоголь помрачает ум, и человек совершает много не осознанного. Для Христианина это недопустимо. Мы должны видеть конечную цель употребления продукта, не может водка или коньяк, выпитые в чрезмерном количестве, принести доброго плода. Я думаю, надо иметь воздержание в пост. Алкоголь не приближает человека к Богу. Как говорит Апостол Павел: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (К Ефесянам 5:18)

- А как быть же быть мужу и жене с плотским познанием друг друга? Говоря проще – физической близостью?

- Апостол Павел пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1-е Коринфянам 7:5). Мы видим, что удаляться друг от друга можно только по обоюдному согласию, потому что муж и жена не принадлежат сами себе, а принадлежат друг другу, они есть плоть единая. Если человек поститься и молиться, то ему легко преодолеть плотское желание, для Господа. Если же есть большие трудности, то супругам нужно решать самим. Лучше быть вместе, чем разжигаться плотью. Но знать, что это грех, в этом нужно покаяться и принести Епитимию, что бы душа восторжествовала над плотью. Везде должно быть рассуждение, есть силы? – постимся, и живем ради Господа, муж и жена, как брат с сестрой. Если же нет сил, то лучше сблизиться, что - бы не было греха от прелюбодейства.

- Каким образом лучше «выходить» из поста? Можно ли сразу начинать есть много мяса и других продуктов, которых так хочется?

- Для христиан, которые искренне постятся и молятся, это делается легко. Мы видим, что человек привыкает к постной пище, насыщается ей, и когда настает праздник светлого Воскресения Христова, то человеку уже много не надо, съел яйцо – уже надолго хватает. Мясное, конечно, лучше вкушать потихоньку, после поста человек не может съесть много мяса, да и душа не примет. Чтобы не потерять пасхальную радость, надо вкушать с рассуждением, только то, что тебя насытит, но не перенасытит. Это мера очевидна для каждого христианина. Пост – это, прежде всего, очищение от грехов и страстей, он должен быть всегда в молитве и в лоне матери – церкви. Когда есть свободное время, лучше быть в храме.