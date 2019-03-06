2019-03-18T11:38:48+03:00
Досуг

Концерт ДиДюЛи в Волгограде

Волгоградцев 19 марта 2019 приглашают на концерт легендарного гитариста-виртуоза
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Дидюля. Фото: Михаил Королёв.Дидюля. Фото: Михаил Королёв.
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ДиДюЛя - легендарный гитарист-виртуоз, композитор и лидер одноименной инструментальной группы, который играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка. Это самый известный инструменталист в России, и именно он сделал инструментальную музыку в России популярной.

Группа "ДиДюЛя" входит в пятерку самых гастролирующих коллективов России, она дает около ста пятидесяти живых масштабных аншлаговых шоу в год с обширной географией выступлений на территории нашей страны и зарубежья.

ДиДюЛя нашёл свой, ни на кого не похожий, стиль игры на гитаре. Его концертное шоу - это феерия звука, света, танца, красивых мелодий и мощнейшей позитивной энергии. И все это делает Мастер без единого слова за весь концерт!

В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Маэстро увеличил музыкальный состав. В группе появились скрипки, альты, виолончель, контрабас. Это позволило концерту зазвучать по-новому, по-особенному и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм гитарных тем. В новой концертной программе струнные придают звучанию особенное очарование и магию.

Это будет большой концерт-событие: яркое и значимое в современной инструментальной музыке. Настоящий подарок для слушателей!

Где: ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6.

Когда: 19 марта в 19.00.

Билеты: 1000 - 3500 руб. 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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