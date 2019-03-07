Военные трофеи из Сирии посмотрели 22 тысячи волгоградцев
Более 22 жителей Волгограда и военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) посетили уникальную передвижную выставку «Сирийский перелом». Железнодорожный состав с трофейным оружием и военной техникой, захваченным у сирийских террористов, остановился на вокзале Волгоград-1 всего на два часа. Посетителям показали трофеи, работы художников и фотографов. Экскурсоводами по выставке стали военные – участники операции в Сирии. В это же время на вокзале можно было посмотреть концерт, узнать об условиях и записаться на службу по контракту.
Выставка "Сирийский перелом" в Волгограде. 7.03.2019.Геннадий БИСЕНОВ
Прибытие поезда с трофеями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде поезд встречали военные, девушки в стилизованных шинелях и юнармейцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Выставка вызвала интерес и у взрослых, и у детей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Пришли посмотреть трофеи и ветераны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На платформах выставлена трофейная техника из Сирии.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Экскурсию провели участники операции в Сирии.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградские юнармейцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Более 22 тысяч волгоградцев пришли посмотреть выставку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Внимание - к деталям.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Более 500 экспонатов провезут по всей стране.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
- Пункт отбора на военную службу по контракту посетило более тысячи волгоградцев, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.
Военно-патриотическую акцию посвятили 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставочный поезд с трофеями, которые обычно выставлены в парке «Патриот» уже проехал через Новороссийск, Кропоткин, Сальск. Всего поезд с трофеями пройдет более 28 тысяч километров по всей стране и сделает остановки в шестидесяти городах.
Это - настоящие военные трофеи.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мальчишкам здесь было интересно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Выставка "Сирийский перелом" увидят в 60 городах страны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
"Сирийский перелом" показали в Волгограде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU