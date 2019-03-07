Военные трофеи из Сирии посмотрели 22 тысячи волгоградцев

Более 22 жителей Волгограда и военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) посетили уникальную передвижную выставку «Сирийский перелом». Железнодорожный состав с трофейным оружием и военной техникой, захваченным у сирийских террористов, остановился на вокзале Волгоград-1 всего на два часа. Посетителям показали трофеи, работы художников и фотографов. Экскурсоводами по выставке стали военные – участники операции в Сирии. В это же время на вокзале можно было посмотреть концерт, узнать об условиях и записаться на службу по контракту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/695937" frameborder="0"></iframe> Выставка "Сирийский перелом" в Волгограде. 7.03.2019.Геннадий БИСЕНОВ

Прибытие поезда с трофеями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде поезд встречали военные, девушки в стилизованных шинелях и юнармейцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка вызвала интерес и у взрослых, и у детей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пришли посмотреть трофеи и ветераны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На платформах выставлена трофейная техника из Сирии.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экскурсию провели участники операции в Сирии.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские юнармейцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Более 22 тысяч волгоградцев пришли посмотреть выставку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Внимание - к деталям.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Более 500 экспонатов провезут по всей стране.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Пункт отбора на военную службу по контракту посетило более тысячи волгоградцев, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Военно-патриотическую акцию посвятили 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставочный поезд с трофеями, которые обычно выставлены в парке «Патриот» уже проехал через Новороссийск, Кропоткин, Сальск. Всего поезд с трофеями пройдет более 28 тысяч километров по всей стране и сделает остановки в шестидесяти городах.

Это - настоящие военные трофеи.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мальчишкам здесь было интересно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка "Сирийский перелом" увидят в 60 городах страны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ