2019-03-07T10:48:17+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 12 марта 2019 года по лоту №1 перенесены на 21 марта 2019 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 12.03.2019 с 12.00 (мск) на 21.03.2019 на 12.00 (мск) по объекту недвижимости лот Лот №1:

Лот №1:

Административное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 470,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных: 2, а также подземных 0, расположенное по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Советская, д. 37а, c кадастровым номером 34:11:080003:3110

Начальная цена Объекта – 2 593 221 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 1 728 814 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 172 881 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 86 440 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 172 881 руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объекта является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилого помещения общей площадью не более 189,92 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 21 марта 2019г. в 12 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 19 марта 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 20 марта 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 21 марта 2019 г. 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 21 марта 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Маршрутка №64а вернулась в «Родниковую долину»
Голубые ели с набережной Волгограда убрали ради праздников
Волгоградский губернатор поддержал инициативу по изменению механизма индексации пенсий
Land Cruiser 200 и Kia сожгли ночью в Волгограде
На летнее оздоровление волгоградских детей потратят более 4 миллиардов рублей
Почти без изъянов: в Волгограде чиновники проверили, как гарантийные дороги зиму пережили
Масленица 2019 в Волжском: программа праздника
Выставка мартовских кошек ждет волгоградцев
Первым делом – самолеты: под Волгоградом прошли авиаучения
90 тысяч волгоградцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
Перейти на цифровое ТВ волгоградцам помогут волонтеры
В 2019-м в Волгоградской области достроят 18 проблемных высоток
Волгоградцы предпенсионного возраста учатся на сиделок и библиотекарей
Более 30 ран: экс-директора школы убил родной сын
В Волгограде «Метро» наказали на 100 тысяч рублей
Селянам дадут 120 миллионов рублей на строительство своих домов
«Неизбежный финал» и «Добрые намерения»: волгоградцев ждет фестиваль анимации
Электрички 8 марта пустят по расписанию выходного дня
Волгоградская облдума собралась на внеочередное заседание
В Астрахани накажут маршрутчика-нелегала, который высадил мальчика из транспорта
Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше
В Волгограде во время капремонта насмерть разбился рабочий
В центре Волгограда тротуар ушел под землю
Астраханец под видом благотворительного фонда обчистил малообеспеченную семью