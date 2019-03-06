Секрет успеха - профессионализм, красота и обаяние

Работа нефтепроводчиков считается сугубо мужским делом, ведь им приходится трудиться в тяжелых полевых условиях, выдерживать большие физические нагрузки, иметь дело со сложной техникой.

В Волгоградском районном нефтепроводном управлении (РНУ) АО «Транснефть-Приволга», отвечающем за транспортировку нефти и нефтепродуктов в Волгоградской и Ростовской областях, решением важных производственных задач представительницы прекрасной половины человечества занимаются наравне с мужчинами, в свободное от работы время покоряя окружающих талантами и красотой.

В преддверии замечательного праздника 8 Марта наш рассказ о тех, на чьих хрупких плечах лежит порой поистине мужская работа.

С заботой об окружающем мире

В Волгоградском районном нефтепроводном управлении существует много разнообразных специальностей, одна из которых - лаборант химического анализа службы экоаналитического контроля. Анастасия Мазниченко в 2016 году закончила обучение на факультете экологии Волгоградского государственного университета. Эта изящная девушка обладает не только женственностью, но и высоким профессионализмом, целеустремленностью и талантом организатора.

- Я всегда мечтала работать в области охраны окружающей среды. Наше предприятие уделяет большое внимание экологической безопасности и обеспечению рационального природопользования. Каждый день осознаю, каким ответственным делом занимаюсь, как это важно для поддержания природных экосистем нашего региона, - говорит Анастасия.

Анастасия Мазниченко. Фото: личный архив.

Помимо основной работы молодой специалист принимает активное участие в общественной жизни предприятия. В 2016 году, придя на работу в Волгоградское РНУ, она вошла в состав совета молодых специалистов, а спустя два года стала его председателем. Основным направлением деятельности молодых специалистов являются подготовка и участие в Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть», цель которой - модернизация и совершенствование деятельности предприятия.

В рамках деятельности совета молодых специалистов Анастасия не смогла остаться в стороне и от благотворительного марафона, проводимого АО «Транснефть-Приволга». Вместе с коллегами из Волгоградского РНУ она в частности приняла участие в спектакле для малышей из областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в субботнике в приюте для бездомных животных, экскурсии и спортивном турнире для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

За несколько лет работы в Волгоградском РНУ раскрылись и спортивные таланты Анастасии:

- В прошлом году я участвовала в зимней спартакиаде между филиалами АО «Транснефть-Приволга», готовясь к соревнованиям, впервые встала на лыжи. Мне всегда очень хотелось попробовать себя в этом спорте. В 2019 году уже во второй раз участвовала в лыжной гонке и надеюсь, что в будущем обязательно займу первое место.

Женская солидарность

В аналитической лаборатории Волгоградского РНУ, расположенной на территории приемо-сдаточного пункта (ПСП) на 915-м километре магистрального нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск», которую возглавляет Ирина Валерьевна Филёва, трудятся исключительно женщины. ПСП на 915-м километре - это завершающее звено в зоне ответственности Волгоградского районного нефтепроводного управления, которое находится в непосредственной близости от поселка Чертково Ростовской области.

- Я люблю свою работу, и мне очень повезло с коллективом, - говорит Ирина Валерьевна. - Мы занимаемся оценкой качества нефти, здесь нет права на ошибку. В работе лаборанта аналитической лаборатории необходимы черты характера, которые больше присущи женщинам: скрупулезность, методичность, ответственность. Сотрудницы нашего подразделения обладают этими качествами. У нас очень развиты взаимовыручка, готовность прийти на помощь, в этом тоже проявляется женская солидарность.

Ирина Филёва. Фото: личный архив.

Несмотря на то, что работа Ирины Валерьевны требует высокой концентрации внимания и высочайшего профессионализма, за пределами лаборатории она очень творческий, жизнерадостный и активный человек.

Также начальник аналитической лаборатории является председателем цехового комитета первичной профсоюзной организации Волгоградского РНУ в своем подразделении.

С коллегами ее объединяют общие увлечения: в свободное время делятся кулинарными рецептами и секретами рукоделия, ведь каждая из них - хорошая хозяйка.

Дома Ирину Валерьевну ждут поздравления от любимых мужчин - мужа и сына. Все свободное время она старается проводить с семьей, выезжать на природу, баловать домашних экзотическими блюдами.

- С удовольствием осваиваю приготовление новых рецептов, - рассказывает Ирина Валерьевна. - В последнее время у нас на столе блюда кавказской и китайской кухни.

Женские увлечения не ограничиваются созданием кулинарных шедевров. Еще одним пристрастием стало разведение роз в домашнем саду.

- Возле дома я высадила более 80 кустов роз самых разных сортов. Эти розы - моя гордость, после рабочего дня я с удовольствием провожу время на свежем воздухе, ухаживая за цветами и другими растениями на приусадебном участке, - поведала заботливая хозяйка. - И еще в нашем дворе радуют глаз хвойные деревья, их очень любит вся семья.

Сколь бережно Ирина Валерьевна хранит домашний очаг, столь же ответственно и неравнодушно она относится к своей работе, отмечая, что на ее жизненном пути встречались добрые, отзывчивые и талантливые люди.

Секреты токаря

Галина Викторовна Пиндюрина более тридцати лет назад освоила сугубо мужскую специальность - станочник широкого профиля. И по сегодняшний день она успешно трудится в ремонтно-механической мастерской базы производственного обслуживания Волгоградского РНУ.

- Я начинала работать лаборантом, - вспоминает Галина Викторовна. - А в 1988 году, когда вышла из декретного отпуска после рождения дочери, мне предложили пере-учиться на токаря. Первое время приходилось нелегко. Но мои наставники относились с пониманием, поддерживали меня, подбадривали, помогали. Непростую, но интересную работу я искренне полюбила. Своим коллегам я очень благодарна: всегда стараются прийти на помощь единственной в коллективе женщине, самую сложную работу возьмут на себя, в общем, повезло трудиться в обществе настоящих мужчин, вежливых и благородных.

Галина Пиндюрина. Фото: личный архив.

Галина Викторовна - очень многогранная личность. В родном РНУ старается успевать везде - и работу свою выполнять на отлично, и в различных мероприятиях участвовать. Еще в школьные годы увлеклась спортом. И до сих пор спортивные занятия помогают оставаться ей в прекрасной форме.

- На нашем предприятии ежегодно проводятся спартакиады между филиалами АО «Транснефть-Приволга», - говорит Галина Викторовна. - Раньше я принимала участие в соревнованиях по плаванию, а с 2014 года участвую еще и в турнирах по настольному теннису. Такие спортивные состязания дают хороший заряд энергии для работы, позволяют познакомиться с коллегами из других филиалов, которые находятся в Саратове, Самаре, Бугуруслане, Новокуйбышевске, развивают командный дух в коллективе!

У Галины Викторовны чудесная семья, которая в праздничные дни по традиции собирается за домашним столом. Прекрасная жена, мама и бабушка с удовольствием балует домашних кулинарными шедеврами. И ко всем многочисленным угощениям обязательно будут приготовлены заварные пирожные и торт «Дамские пальчики» - фирменные блюда хозяйки. Дом и семья - это те ценности, без которых немыслима жизнь. И несмотря на мужскую профессию, Галина Викторовна добротой, теплом и терпением поддерживает тепло семейного очага.

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