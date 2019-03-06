2019-03-06T19:55:32+03:00
Общество

Музыка против рака: волгоградские рэперы зовут на концерт в поддержку спортсмена с онкологией

Музыканты собирают деньги на лечение Вове Белику
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Владимиру Белику поставили страшный диагноз - рак крови. Фото с личной странички героя.Владимиру Белику поставили страшный диагноз - рак крови. Фото с личной странички героя.
Изменить размер текста:

Молодые волгоградские рэперы решили организовать концерт. Не простой, а благотворительный. Они собирают деньги, чтобы помочь, такому же как они, молодому и жаждущему жить волгоградцу Вове Белику. У 26-летнего Володи острый миелобластный лейкоз. Кто не знает - это рак крови. Еще несколько лет назад молодой парень из Новоаннинского района Волгоградской области активно занимался спортом, бегал, отжимался, показывал недюжинные результаты. В его копилке масса наград и кубков. Страшный диагноз разделил его жизнь на «до» и «после».

Волгоградцы, будьте добрее. Поможем Владимиру. Фото с личной странички героя.

Волгоградцы, будьте добрее. Поможем Владимиру. Фото с личной странички героя.

- Владимир очень дружелюбный, весёлый, добрый человек, который никогда не бросит в трудной ситуации. Сейчас ему сделали третью химиотерапию. Он под постоянным наблюдением врачей. Впереди его ждёт операция по пересадке костного мозга, нужен донор. Без пересадки, к сожалению, никак не обойтись. Нужны деньги. И мы решили организовать благотворительный концерт, - рассказывает один из инициаторов Кирилл Васильев.

«Мы» - это команда молодых рэперов из Волгограда, которые не смогли закрыть глаза на данную ситуацию.

- Наш проект создан для того, чтобы все, кому не безразлична судьба молодого парня, смогли поддержать его. Мы ждём всех, кто хочет запомнить этот день надолго и помочь человеку, который не заслужил таких мук, - говорит Кирилл. - Каждый из нас искренне верит в то, что Владимир поправится и проживет долгую и счастливую жизнь!

Это будет настоящая рэперская тусовка.

Это будет настоящая рэперская тусовка.

Благотворительный концерт состоится 14 марта в баре «Миля». Возрастное ограничение: 16+. Вход платный. Все деньги пойдут на лечение Владимира Белика.

«Будьте Чуточку Добрее», - призывают волгоградские музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На летнее оздоровление волгоградских детей потратят более 4 миллиардов рублей
Почти без изъянов: в Волгограде чиновники проверили, как гарантийные дороги зиму пережили
Масленица 2019 в Волжском: программа праздника
Выставка мартовских кошек ждет волгоградцев
Первым делом – самолеты: под Волгоградом прошли авиаучения
90 тысяч волгоградцев получают пенсию ниже прожиточного минимума
Перейти на цифровое ТВ волгоградцам помогут волонтеры
В 2019-м в Волгоградской области достроят 18 проблемных высоток
Волгоградцы предпенсионного возраста учатся на сиделок и библиотекарей
Более 30 ран: экс-директора школы убил родной сын
В Волгограде «Метро» наказали на 100 тысяч рублей
Селянам дадут 120 миллионов рублей на строительство своих домов
«Неизбежный финал» и «Добрые намерения»: волгоградцев ждет фестиваль анимации
Электрички 8 марта пустят по расписанию выходного дня
Волгоградская облдума собралась на внеочередное заседание
В Астрахани накажут маршрутчика-нелегала, который высадил мальчика из транспорта
Волгоградстат: регион вымирает, но медленнее, чем раньше
В Волгограде во время капремонта насмерть разбился рабочий
В центре Волгограда тротуар ушел под землю
Астраханец под видом благотворительного фонда обчистил малообеспеченную семью