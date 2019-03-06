Музыка против рака: волгоградские рэперы зовут на концерт в поддержку спортсмена с онкологией

Молодые волгоградские рэперы решили организовать концерт. Не простой, а благотворительный. Они собирают деньги, чтобы помочь, такому же как они, молодому и жаждущему жить волгоградцу Вове Белику. У 26-летнего Володи острый миелобластный лейкоз. Кто не знает - это рак крови. Еще несколько лет назад молодой парень из Новоаннинского района Волгоградской области активно занимался спортом, бегал, отжимался, показывал недюжинные результаты. В его копилке масса наград и кубков. Страшный диагноз разделил его жизнь на «до» и «после».

Волгоградцы, будьте добрее. Поможем Владимиру. Фото с личной странички героя.

- Владимир очень дружелюбный, весёлый, добрый человек, который никогда не бросит в трудной ситуации. Сейчас ему сделали третью химиотерапию. Он под постоянным наблюдением врачей. Впереди его ждёт операция по пересадке костного мозга, нужен донор. Без пересадки, к сожалению, никак не обойтись. Нужны деньги. И мы решили организовать благотворительный концерт, - рассказывает один из инициаторов Кирилл Васильев.

«Мы» - это команда молодых рэперов из Волгограда, которые не смогли закрыть глаза на данную ситуацию.

- Наш проект создан для того, чтобы все, кому не безразлична судьба молодого парня, смогли поддержать его. Мы ждём всех, кто хочет запомнить этот день надолго и помочь человеку, который не заслужил таких мук, - говорит Кирилл. - Каждый из нас искренне верит в то, что Владимир поправится и проживет долгую и счастливую жизнь!

Это будет настоящая рэперская тусовка.

Благотворительный концерт состоится 14 марта в баре «Миля». Возрастное ограничение: 16+. Вход платный. Все деньги пойдут на лечение Владимира Белика.

«Будьте Чуточку Добрее», - призывают волгоградские музыканты.