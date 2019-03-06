Водители маршрута №64а вышли на пикет в Волгограде

Закрытая еще два года назад маршрутка №64а, которая соединяла новый микрорайон «Родниковая Долина» с центром и Дзержинским районом Волгограда, прекратила ходить 5 марта. На остановках образовались очереди под сотню человек, люди опоздали на работу – предложенный мэрией альтернативный маршрут №5а не справился с миссией. Автобусов не хватило. Жители долины просили вернуть уже привычное и полюбившееся за пять лет направление. А водители маршрута №64а, чтобы привлечь внимание властей, устроили акцию протеста. С шести утра 6 марта на остановке в «Родниковой Долине» выстроились около сорока маршруток №64а. На въездах в поселок и неподалеку от места скопления маршруток ситуацию контролировали наряды ДПС. Приехали съемочные группы, журналисты и чиновники мэрии. Подсуетился и владелец маршрута №5а, вдвое увеличив количество машин по сравнению со вчерашним днем. На линию выпустили обещанные 18 микроавтобусов. А сами волгоградцы, которые еще вчера страдали от нехватки транспорта, быстро разъехались по делам - кто на учебу, кто на работу. Правда, как только разъехались телекамеры, на остановке вновь начали скапливаться люди.

Со вчерашнего дня десятки маршрутчиков остались без работы. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН

- И завтра сто процентов половины машин тут не будет. Их нагнали специально для показухи, - считают волгоградцы.

А отвергнутый перевозчик считает, что маршрут №64а закрыли, чтобы убрать конкурентов автобуса №85.

МАШИН ДОБАВЯТ, СТАРЫЕ ЗАМЕНЯТ

Жители разрастающейся «Родниковой Долины» уже не первый раз переживают транспортный коллапс. 64-ю уже отменяли. В первый раз власти пошли им навстречу и вернули маршрутку, но потом снова закрыли направление, заменив укороченным маршрутом.

- Маршрут №64а был исключен из реестра вспомогательных автобусных маршрутов еще в 2017 году. Все это время перевозчик нелегально перевозил пассажиров, несмотря на многочисленные предупреждения от контролирующих и правоохранительных органов, - отмечают в мэрии.

Еще вчера маршрутку №5а жителям приходилось ждать и долго. Сегодня уже микроавтобусы ожидали пассажиров. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН

- Маршрутка №5а не альтернатива №64а. Это абсолютно разные маршруты. Было бы хорошо, если бы оставили и тот, и другой. В любом случае 64-я маршрутка была удобней: маршрут длиннее, цена меньше. Можно было добраться без пересадки. Теперь же нам приходится сначала тратить время в очереди в остановке, потом делать пересадку и дважды платить за проезд, - поделилась с «КП-Волгоград» волгоградка Ольга Житнова.

К тому же на маршруте №64а работало 43 – 45 машин. По данным мэрии, на направлении №5а должно работать 18 микроавтобусов.

- Маршрутки №5а ездят с массой нарушений, - говорит корреспонденту «КП-Волгоград» водитель конкурентного маршрута Влад. – Вот, смотрите, у этой машины просто такое шарканье из под колес, как-будто там что-то за что-то цепляется. И он повез людей по маршруту. Как у них проходит проверка, неизвестно.

Пока на остановке работали журналисты, очереди не было, хотя маршрутки отходили набитые битком. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН

Понять отвергнутых водителей можно - несколько десятков человек разом лишились работы и средств к существованию.

Сотрудники департамента городского хозяйства сегодня специально в час пик, начиная с шести утра, контролировали выход на линию каждой машины на всех четырех маршрутах «Родниковой Долины» - № 85, 55, 15а и 5а. Конечно, особое внимание уделили №5а.

Чиновники остались довольны увиденным. Но все же сделали пару замечаний.

- С 6.30 на остановках в ожидании транспорта находилось не более 20 человек. Количество людей не превышало количества посадочных мест в транспорте, который подходил к остановке с предусмотренным расписанием интервалом, - рассказал «КП-Волгоград» сотрудник департамента городского хозяйства администрации Волгограда Алексей Кузьмин. - Микроавтобусы маршрута №5а работали с интервалом порядка 5 - 10 минут и отправлялись от конечной в 6:13, 6:25, 6:35, 6:44, 6:52, 6:56,7:00,7:03, 7:06 и т.д.

В итоге решили добавить на линию еще пять машин. Две старые маршрутки перевозчику рекомендовали заменить, хотя формально они соответствуют техническим требованиям.

- Соответствующие переговоры с перевозчиком уже проведены. Планируется, что дополнительный транспорт выйдет на направление с 7 марта. Таким образом, общее количество подвижного состава оставит 23 единицы, - прокомментировали в администрации города.

В начале девятого на остановке маршрутку ждали уже 30 человек. Фото: Владислав РАХМАТУЛИН

Как только маршрутки №64а уехали вдаль красивой колонной, уехало из Долины и телевидение. Вслед тут же пропали с остановки и ожидающие пассажиров маршрутки №5а. В начале девятого утра тут уже собралась очередь около тридцати человек.

- Основная масса людей уже привыкла с первых дней, с первых домов, к нашему родному перевозчику, который ни разу нас не предал и не подвел. Почему его надо менять? Мы категорически против! 64а - просто необходимый нам маршрут, - считает волгоградка Людмила Давыдова. - И еще должен быть маршрут в сторону Тракторного и Спартановки, но не в ущерб какому-то другому маршруту.

Жители напоминают властям, что микрорайон продолжает развиваться и вскоре в долине будет уже 80 тысяч жителей.