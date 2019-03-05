В России возобновляются льготные автомобильные программы

ЛЬГОТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОЗОБНОВИЛИ: УСЛОВИЯ И НА КОГО РАССЧИТАНЫ?

Государство возобновляет в 2019 году две программы помощи для будущих владельцев новых авто: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Счастливчиками, которые помогут ими воспользоваться, могут быть:

- «Семейный автомобиль» - любой гражданин России, у которого до этого не было машины в собственности и не брал автокредит.

- «Первый автомобиль» - мужчина или женщина у которых двое или более несовершеннолетних детей. В этом случае факт наличия в семье машины сейчас или владение ей ранее не учитывается.

Для обеих программ автокредитования обязательным условием является наличие российского гражданства и действующих водительских прав. А также последнее условие: вы не оформляли в 2018 и 2019 году иные кредитные договоры на покупку автомобиля.

В том случае, если покупатель соответствует требованиям, он может купить в салоне официального дилера со скидкой новый автомобиль, которые выпущен в России в 2019 году и не дороже 1 млн. рублей. Скидка предоставляется на уплату первоначального взноса при автокредитовании в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Желающим воспользоваться льготными условиями покупки автомобиля следует поторопиться, т.к. в этом году государство собирается выделить на это только 3 млрд. рублей, что в 3 раза меньше прошлогоднего (по данным ЗАО «Рено Россия»).

МОДЕЛИ АВТО, КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ СО СКИДКОЙ ОТ ГОСУДАРСТВА

В помощь тем, кто будет искать, какие авто соответствуют условиям программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а какие нет, мы выбрали автомобили одной из самых известных и доступных по цене марок – Renault, подходящих под условия госпрограмм.

1. Renault Logan

Автомобиль давно и прочно любим и востребован нашими автомобилистами. Достоинства модели можно долго перечислять, но остановимся на основных:

Подвеска. Она является эталоном надежности и была спроектирована конструкторами специально под наши дороги;

Багажник. Его объем – 510 л, а если сложить задний ряд, то места станет еще больше.

Просторный салон. На втором ряду достаточно места для трех взрослых пассажиров или трех детских кресел.

Фото: Официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Безопасность. В Renault Logan установлены электронные помощники: ABS с системой экстренного торможения, стабилизация курсовой устойчивости в поворотах. Подушки безопасности и кузов с программируемыми зонами деформации – все это защищает водителя и пассажира в экстренных случаях.

Будущему владельцу Renault Logan доступен по цене от 564 000 рублей*.

Вы можете получить компенсацию 30 000 рублей при покупке нового Renault LOGAN в trade-in. Предложение действует на автомобили производства 2019 года.

2. Renault Logan Stepway является уникальным гибридом. Его оригинальность отметит любой, кто интересуется автомобилями. Более того: приподнятый седан — это привилегия российского рынка. Ни в одной другой стране такой версии Logan не представлено. У седана с приставкой Stepway клиренс составляет теперь не 172 мм, а все 195 мм! В сочетании с небольшими свесами он позволяет уверенно ехать даже по разбитой грунтовке.

В списке опций можно найти не только обязательные для этого класса навороты, но и ряд приятных излишеств. Среди них — круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя Renault Start, мультимедийная система с семидюймовым дисплеем и навигацией. Главная особенность автомобиля — невиданный до сих пор на Logan вариатор CVT X-Tronic.

Бесступенчатая трансмиссия сочетается с самым мощным в гамме двигателем, 113-сильным агрегатом объемом 1,6 литра.

Фото: Официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Стоимость авто начинается от 675 990 рублей*. Компенсация при покупке нового автомобиля составит 30 000 рублей по программе trade-in.

3. Renault Sandero

Надежный и вместительный хэтчбек, мощность которого варьируется от 75 до 102 л.с. Стильный внешний дизайн и широкая решетка делают внешний вид данной модели очень спортивным. Невысокий клиренс (155 мм) компенсируется тем, что модель более приспособлена к городскому движению. Если сложить задние сидения, то общий объем багажника составит 1200 л.

Фото: Официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Модель доступна по цене от 564 000 рублей*. Выгода при покупке может составить дополнительно 30 000 рублей по программе обмена старого автомобиля на новый.

4. Renault Sandero Stepway

Обновленный Stepway – динамичный городской кроссовер. При внешних габаритах багажник машины составляет от 320 до 1200л (при сложенных сиденьях второго ряда). Удачная геометрия корпуса и высокий клиренс (195 мм) хорошо влияет на его проходимость, на нем не страшно двигаться по бездорожью. Металлическая защита картера и энергоемкая подвеска пригодятся не только загородом, но и в ежедневных поездках по разбитым дорогам.

Конструкторы оснастили автомобиль 7-дюймовым дисплеем, запуском двигателя без ключа и климат-контролем.

Фото: Официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Модель Renault Sandero Stepway в базовом оснащении доступна по цене от 772 990 рублей*. При обмене вашего автомобиля на новый – дополнительная скидка 40 000 рублей.

5. Renault Duster

Обновленный Duster сохранил те качества, которые сделали его «народным» внедорожником: высокий клиренс, хорошую геометрию кузова и энергоемкую подвеску. И вместе с этим конструкторы внедрили в автомобиль технические новинки:

- Дистанционный запуск двигателя;

- 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа;

- Интеграцию со смартфонами;

- Встроенную навигацию;

- Обогрев лобового стекла;

- Камеру заднего вида;

- Круиз-контроль.

Фото: Официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Кроссовер стал боле мощным за счет нового дизельного мотора (109 л.с.), 2-литровый бензиновый двигатель был модернизирован, теперь интенсивный разгон доступен на низких оборотах.

Renault Duster можно приобрести по цене от 709 000 рублей*. На полноприводную версию 2019 года можно получить скидку по trade-in в размере 75 000 рублей. Кредитная ставка на данную модель стартует от 6,9% годовых**.

6. Renault Kaptur

Редко, когда в одной модели хорошо сочетаются внедорожные качества, стильный дизайн и динамика на трассе. На кроссовере установлена проверенная временем подвеска, которая отлично справляется с выбоинами на дороге, лежачими полицейскими и грунтовым покрытием. Дополнительная защита кузова и двигателя, увеличенная емкость аккумулятора – важные составляющие адаптации автомобиля к нашим условиям.

В городе Kaptur демонстрирует динамику на дороге и маневренность в поворотах. Заметная внешность не дает затеряться машине в городском потоке.

За рулем кроссовера можно многое: безопасно отвезти детей до школы, вещи на дачу или отправиться в семейное путешествие к морю.

Фото: Официальный дилер Renault «Волга-Раст».

Будущему владельцу Renault Kaptur доступен по цене от 944 000 рублей*. Компенсация по программе обмена автомобилей составит 100 000 рублей. А кредитное предложение стартует от 6,9% годовых**.

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Официальный дилер Renault «Волга-Раст»,

ООО ТК «Федерация»

г. Волгоград, ул. Землячки, д.67.

Тел.: 8(8442)55-15-55

www.renault34.ru

*Стоимость автомобилей указано для базовых комплектаций и действительны на 05.03.2019 г. Не является публичной офертой.

** Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170, бессрочная). Первоначальный взнос — от 50% цены автомобиля. Условия, определяющие и влияющие на величину полной стоимости кредита: сумма кредита – от 100 000 рублей; валюта – рубль РФ; срок кредита – 24-36 месяцев. Ставка в договоре – 13,5% годовых. Разница между рекламируемой ставкой и ставкой в договоре компенсируется снижением цены на автомобиль. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах», лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0001 от 23.05.2016, бессрочная; СПАО «ИНГОССТРАХ», лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0928 от 23.09.2015, бессрочная; ООО «СК «Согласие», лицензия СИ № 1307 от 25.05.2015, бессрочная или САО «ВСК», лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0621 от 11.09.2015, бессрочная) на 1 год, «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК “КАРДИФ”», лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 4104 от 18.07.2018, бессрочная, тариф — 0,19 % в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог автомобиля. Предложение не является офертой и действует на новые автомобили 2018/2019 года выпуска до 31.03.2019. Количество автомобилей ограничено. Подробности по т. 8-800-200-80-80, www.renault.ru

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