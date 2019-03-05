Маршрутка 64а два года работала нелегально, но перевозчик готовится к акции протеста

Жители микрорайона «Родниковая Долина» возмущены: удобная маршрутка №64а, которая последние два года работала на свой страх и риск, и вовсе исчезла с остановок. Волгоградцам предложили альтернативу – маршрут №5а, но радости от этого не прибавилось. Автобусов все равно катастрофически не хватает. Толпы людей мерзнут в очередях и ломают головы: на чем же добираться до работы и обратно?

ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ, НО ВСЕ РАВНО РАБОТАЛИ

Пассажиры не теряют надежды, что привычная маршрутка 64а вернется обратно. И даже захотели присоединиться к акции протеста, который организовали перевозчик и его 70 водителей. Хотя на самом деле, коммерсант уже 2 года работает без лицензии. О том, что она закончилась еще в 2017 году, «КП-Волгоград» официально заявили в мэрии. То есть еще тогда, когда в городе затеяли транспортную реформу, заменив маршрутки автобусами.

- Мы работали двадцать лет, все было хорошо. В 2016 году в наш город вошла питерская компания и всех перевозчиков вышвырнули, - рассказал «КП-Волгоград» водитель Влад Спиридонов. - Мы работали легально, машин было порядка пятидесяти. Трудились по всем требованиям: страховка пассажиров, платились налоги, люди были трудоустроены. Затем, когда работать на «Родниковой долине» стало выгодно, появилась «пятерка». В апреле 2017 года нам дали лицензию на пять лет, то есть до 2022 года. Мы доработали только до ноября, и нам урезали маршрут до «Детского центра», оставили всего 30 машин, - продолжает Влад. Маршруток стало меньше, а недовольных людей на остановках больше. В их числе и сами водители. - А ровно через нас выкинули из реестра. Мы работали эти два года нелегально. Перевозчик набрал в кредит маршруток. При этом у нас и проезд всего 20 рублей. Кто живет в «Родниковой Долине»? Там квартиры эконом-класса, люди брали их в ипотеки, а на автобусах с них дерут по 25 рублей.

Как прокомментировали в администрации Волгограда, на маршруте 5а работают 18 автобусов, а по факту это и маршрутки тоже. С 1 марта они ходят по удлиненному пути. Раньше люди могли добраться только до Тулака, а теперь в списке еще девять новых остановок: «Современник», «Пл. Чекистов», «Торговый центр», «Казачий театр», «Архитектурно-строительный университет», «ТЮЗ», «Памятник «Североморцам» и «Фабрика «Царица». поднимаются по улице Казахской до проспекта Университетского и дальше идут по Второй продольной до нового микрорайона «Родниковая Долина». И это лишь одно автобусное направление из четырех.