2019-03-10T20:01:57+03:00
Общество

Андрей Бочаров сводил жену на Масленицу в пойму реки Царицы

Проводить зиму пришли сотни волгоградцев
Юлия Данильченко
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Андрей Бочаров появился на празднике в сопровождений экстравагантной супруги Валентины. Фото: пресс-служба обладминистрацииАндрей Бочаров появился на празднике в сопровождений экстравагантной супруги Валентины. Фото: пресс-служба обладминистрации
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Пестрый, красочный и вкусный праздник развернулся в пойме реки Царицы сегодня, 10 марта: волгоградцы и гости города-героя проводили зиму "Широкой Масленицей".

Главным украшением праздника были, конечно же, масленичные куклы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главным украшением праздника были, конечно же, масленичные куклы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Народные гуляния, на которые пришли тысячи горожан, посетил и губернатор Андрей Бочаров. Приехал глава региона не один, а в сопровождении экстравагантной супруги Валентины.

Их тут десятки! Горожане смастерили их своими руками. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Их тут десятки! Горожане смастерили их своими руками.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На территории рядом с интерактивным музеем Россия – моя история» прошли яркие представления.

Не обошлось на празднике без всевозможных вкусностей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не обошлось на празднике без всевозможных вкусностей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Присутствующие насладились вкусными блинами и другими угощениями, а развлекали их творческие коллективы.

Гостей угощали чаем, блинами и сладостями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гостей угощали чаем, блинами и сладостями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для активных волгоградцев устроили метлобол и катания на печи, казачьи забавы и игры.

И забавляли всевозможными выступлениями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И забавляли всевозможными выступлениями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А рукодельники соревновались в конкурсе масленичных кукол.

Но главное представление праздника - сжигание 13-метрового чучела. Это было зрелищно! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но главное представление праздника - сжигание 13-метрового чучела. Это было зрелищно!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершился праздник концертом группы «Балаган лимитед» и, конечно, зрелищным сжиганием 13-метрового чучела.

Напомним, в парке к марту обещали достроить каток, но надеть коньки волгоградцам не удалось - его строительство еще не завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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