Андрей Бочаров сводил жену на Масленицу в пойму реки Царицы
Пестрый, красочный и вкусный праздник развернулся в пойме реки Царицы сегодня, 10 марта: волгоградцы и гости города-героя проводили зиму "Широкой Масленицей".
Главным украшением праздника были, конечно же, масленичные куклы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Народные гуляния, на которые пришли тысячи горожан, посетил и губернатор Андрей Бочаров. Приехал глава региона не один, а в сопровождении экстравагантной супруги Валентины.
Их тут десятки! Горожане смастерили их своими руками.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На территории рядом с интерактивным музеем Россия – моя история» прошли яркие представления.
Не обошлось на празднике без всевозможных вкусностей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Присутствующие насладились вкусными блинами и другими угощениями, а развлекали их творческие коллективы.
Гостей угощали чаем, блинами и сладостями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Для активных волгоградцев устроили метлобол и катания на печи, казачьи забавы и игры.
И забавляли всевозможными выступлениями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А рукодельники соревновались в конкурсе масленичных кукол.
Но главное представление праздника - сжигание 13-метрового чучела. Это было зрелищно!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Завершился праздник концертом группы «Балаган лимитед» и, конечно, зрелищным сжиганием 13-метрового чучела.
Напомним, в парке к марту обещали достроить каток, но надеть коньки волгоградцам не удалось - его строительство еще не завершено.
ИСТОЧНИК KP.RU