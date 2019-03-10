Андрей Бочаров сводил жену на Масленицу в пойму реки Царицы

Пестрый, красочный и вкусный праздник развернулся в пойме реки Царицы сегодня, 10 марта: волгоградцы и гости города-героя проводили зиму "Широкой Масленицей".

Главным украшением праздника были, конечно же, масленичные куклы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Народные гуляния, на которые пришли тысячи горожан, посетил и губернатор Андрей Бочаров. Приехал глава региона не один, а в сопровождении экстравагантной супруги Валентины.

Их тут десятки! Горожане смастерили их своими руками.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На территории рядом с интерактивным музеем Россия – моя история» прошли яркие представления.

Не обошлось на празднике без всевозможных вкусностей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Присутствующие насладились вкусными блинами и другими угощениями, а развлекали их творческие коллективы.

Гостей угощали чаем, блинами и сладостями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для активных волгоградцев устроили метлобол и катания на печи, казачьи забавы и игры.

И забавляли всевозможными выступлениями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А рукодельники соревновались в конкурсе масленичных кукол.

Но главное представление праздника - сжигание 13-метрового чучела. Это было зрелищно!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершился праздник концертом группы «Балаган лимитед» и, конечно, зрелищным сжиганием 13-метрового чучела.

Напомним, в парке к марту обещали достроить каток, но надеть коньки волгоградцам не удалось - его строительство еще не завершено.