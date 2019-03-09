Остановилось дыхание: полицейские спасли двухлетнего малыша под Волгоградом

История о спасении двухлетнего мальчика случилась днем 8 марта 2019 года в Волгоградской области. На стационарном посту «Чапурниковский» дежурили инспекторы ДПС - Артем Плечистов и Дмитрий Глухоедов. К ним и обратились попавшая в беду семья.

Бабушка с дедушкой ехали вместе с маленьким внуком в Волгоград, но неожиданно ребенку стало плохо: он потерял сознание, дыхание остановилось. Перепуганные родственники не знали, что делать, как быстро проехать к ближайшей больнице. Растерянный мужчина догадался доехать до полицейских и просить их о помощи.

- Поняв, что своими силами они могут не успеть довезти малыша до ближайшей больницы, родные обратились за помощью к инспекторам ДПС, несущим службу на стационарном посту Заместитель командира взвода Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старший лейтенант полиции Артем Плечистов и инспектор ДПС капитан полиции Дмитрий Глуходедов приняли решение о доставлении ребенка в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15», - рассказали КП-Волгоградв пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Они перенесли малыша в патрульную машину и помчали в сторону медучреждения, по пути позвонив врачам, чтобы те были готовы к экстренной госпитализации. Профессионализм и неравнодушие Артема и Дмитрия спасли мальчику жизнь. Сейчас он находится под присмотром медиков,а его дедушка тут же отправил благодарственное письмо в адрес в адрес начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.