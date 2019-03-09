2019-03-09T11:38:59+03:00
Общество

Остановилось дыхание: полицейские спасли двухлетнего малыша под Волгоградом

Сотрудники ДПС оперативно отвезли мальчика в ближайшую больницу
Юлия Данильченко
Поделиться:
На стационарном посту «Чапурниковский» дежурили испекторы ДПС - Артем Плечистов и Дмитрий Глухоедов.На стационарном посту «Чапурниковский» дежурили испекторы ДПС - Артем Плечистов и Дмитрий Глухоедов.Фото: Юлия Данильченко
Изменить размер текста:

История о спасении двухлетнего мальчика случилась днем 8 марта 2019 года в Волгоградской области. На стационарном посту «Чапурниковский» дежурили инспекторы ДПС - Артем Плечистов и Дмитрий Глухоедов. К ним и обратились попавшая в беду семья.

Бабушка с дедушкой ехали вместе с маленьким внуком в Волгоград, но неожиданно ребенку стало плохо: он потерял сознание, дыхание остановилось. Перепуганные родственники не знали, что делать, как быстро проехать к ближайшей больнице. Растерянный мужчина догадался доехать до полицейских и просить их о помощи.

- Поняв, что своими силами они могут не успеть довезти малыша до ближайшей больницы, родные обратились за помощью к инспекторам ДПС, несущим службу на стационарном посту Заместитель командира взвода Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старший лейтенант полиции Артем Плечистов и инспектор ДПС капитан полиции Дмитрий Глуходедов приняли решение о доставлении ребенка в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15», - рассказали КП-Волгоградв пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Они перенесли малыша в патрульную машину и помчали в сторону медучреждения, по пути позвонив врачам, чтобы те были готовы к экстренной госпитализации. Профессионализм и неравнодушие Артема и Дмитрия спасли мальчику жизнь. Сейчас он находится под присмотром медиков,а его дедушка тут же отправил благодарственное письмо в адрес в адрес начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Самый лучший подарок: Жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова смогла вернуть маленького сына, вывезенного 5 лет назад в Сирию
Родной отец выкрал ребенка у матери и увез его в ИГИЛ*. Много лет женщина ничего не знала о судьбе своего сына. И вот в канун 8 марта Хадиза смогли вернуть на родину
Новости 24
За уличный грабеж под Волгоградом мужчине грозит 8 лет колонии
8 марта в Волгоградской области обошлось без аварий
Безопасность на трассах Волгоградской области обеспечивают 30 спецмашин
На Масленицу перекроют дорогу на набережной Волгограда
Слова депутата о пенсиях для «алкашей и тунеядцев» разберут на активе ЕР в Волгограде
На севере Волгограда провалилась дорога
В Волгограде колодцы будут закрывать железобетонными крышками
Погода в Волгограде на Масленицу: дождь и +10° днем
Волгоградцы просят зарплату почти вполовину больше, чем волгоградки
В Волгограде на 10 девчонок по статистике 8,5 ребят
Волгоградка с тремя детьми сбежала в Грозный
В Волгограде двух женщин сбил трамвай
«Волгоград Арена» стал лучшим в мире стадионом-2018 по версии болельщиков
В Волгоградской области резко выросло производство сыра
В Волгограде одинокие старики делают аппликации и занимаются фитнесом
Волгоградка три недели ждала сверхприбыли от мошенников
В Волгограде врач получил два года условно за выпавшую из окна больницы девочку
Умницы – красавицы: в Волгограде вручили премии «Женщина года»
Прокуратура запретила шесть сайтов, где продавали сети из Китая
В Волгограде дорожники уложили в ямы 2 тысячи квадратных метров асфальтобетона
Композитор Александра Пахмутова станет почетным гражданином Волгоградской области
Операция «Корпоратив»: на 8 Марта ГИБДД будет ловить пьяных водителей
Подарю цветы, свожу в кино и приготовлю ужин: как волгоградцы готовятся радовать своих любимых 8 марта
Маршрутка №64а вернулась в «Родниковую долину»
Голубые ели с набережной Волгограда убрали ради праздников
Волгоградский губернатор поддержал инициативу по изменению механизма индексации пенсий
Land Cruiser 200 и Kia сожгли ночью в Волгограде