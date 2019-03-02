Пятеро погибших в ДТП – попутчики: 23-летний парень опоздал на самолет Москва-Волгоград

Через две недели Владимиру М* исполнилось бы 24 года, но поездка с попутчиками в автомобиле Mitsubishi Outlander для молодого человека стала роковой: иномарка влетела под фуру, пять человек погибли на месте. Это случилось утром 1 марта на 765-ом километре трассы Москва-Волгоград.

По версии полиции, машина неслась на летней резине из столицы в сторону города-героя. За рулем находился 46-летний водитель из Нового Рогачика, который вез четырех пассажиров. Он выехал на встречку, прямо под большегруз «Вольво». Иномарку так расплющило, что все шансов выжить не было, а для извлечения тел машину пришлось разрезать.

Есть версия, что все погибшие были попутчиками. Все они из разных регионов и городов: 23-летний житель Быково, 35-летняя женщина из Арзамаса, 53-летняя гражданка Узбекистана, 31-летний мужчина из Владивостока. Это подтверждают и родственники самого молодого погибшего Владимира М.

- В любом случае это попутка. Он опоздал на самолет из Москвы в Волгоград и поехал на попутке, но почему-то пишут, что наоборот, - рассказала КП-Волгоград близкая родственница Анастасия. – Вова работал в столице, собирался приехать домой. 23 года - это очень мало, еще столько всего было впереди.