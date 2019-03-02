2019-03-02T09:10:13+03:00
Происшествия

Пятеро погибших в ДТП – попутчики: 23-летний парень опоздал на самолет Москва-Волгоград

Житель Быково решил воспользоваться популярным сервисом, чтобы приехать домой
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото с личной странички ВК героя публикации.Фото с личной странички ВК героя публикации.
Изменить размер текста:

Через две недели Владимиру М* исполнилось бы 24 года, но поездка с попутчиками в автомобиле Mitsubishi Outlander для молодого человека стала роковой: иномарка влетела под фуру, пять человек погибли на месте. Это случилось утром 1 марта на 765-ом километре трассы Москва-Волгоград.

По версии полиции, машина неслась на летней резине из столицы в сторону города-героя. За рулем находился 46-летний водитель из Нового Рогачика, который вез четырех пассажиров. Он выехал на встречку, прямо под большегруз «Вольво». Иномарку так расплющило, что все шансов выжить не было, а для извлечения тел машину пришлось разрезать.

Есть версия, что все погибшие были попутчиками. Все они из разных регионов и городов: 23-летний житель Быково, 35-летняя женщина из Арзамаса, 53-летняя гражданка Узбекистана, 31-летний мужчина из Владивостока. Это подтверждают и родственники самого молодого погибшего Владимира М.

- В любом случае это попутка. Он опоздал на самолет из Москвы в Волгоград и поехал на попутке, но почему-то пишут, что наоборот, - рассказала КП-Волгоград близкая родственница Анастасия. – Вова работал в столице, собирался приехать домой. 23 года - это очень мало, еще столько всего было впереди.

Пять человек погибли в аварии под Волгоградом: комментарий ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Волжанин ушел из дома 14 февраля и пропал
Под Волгоградом фермер ответит за трехмиллионный долг перед рабочими
На развитие волгоградского спорта потратят семь миллиардов рублей
На Масленицу в Волжском запустят 50-метровое колесо обозрения
На Набережной Волгограда высадят десять тысяч новых деревьев
Каждый пятый волгоградец пользуется электронным проездным
Шесть волгоградок родили четвертого ребенка в 21 год
Девочку, которую хочет забрать белорусский отец-наркоман, оставляют в волгоградском доме ребенка
В Волгоград приедут художники из Европы, Азии, Африки и Северной Америки
3 марта на матч Ротор - Спартак-2 пустят электрички
Выехал на «встречку» на летней резине: установлены причины жуткой аварии с пятью погибшими под Волгоградом
В честь Клементины Черчилль назовут улицу или парк в Волгограде
Пенсионер из Волгограда переписал дом на сына, а тот чуть не выгнал мачеху на улицу
Более 20 боевых машин пополнили парк военной техники под Волгоградом
Угрожал соляной кислотой: камышанин вынес из офиса микрозаймов 650 тысяч
Астраханцы, станцевавшие лезгинку на дороге, выплатят штрафы
Волжан приглашают на фестиваль корейской культуры
Оценили жизнь в полмиллиона: больница Фишера вдвое уменьшила выплату родне умершего волжанина
Волгоградский ТЮЗ показал «Алёшу Карамазова»
Пять человек погибли в столкновении иномарки и фуры под Волгоградом
В Волжском в ДТП «ВАЗа» и «Нексии» пострадали парни 15 и 20 лет
Чиновницу под Волгоградом осудили за кражу 80 тысяч бюджетных денег
В Волгограде добились закрытия кафе на десятом этаже жилого дома