По зомби, НЛО и Лунтика: волгоградцы этой зимой выбирали фантастическое кино

Чем занимаются волгоградцы долгими зимними вечерами? Чаще всего, конечно, смотрят фильмы. Но что удивительно, наши люди предпочитают не «горячие» комедии или теплые мелодрамы, а фантастику и фэнтези. При этом, вкус, надо сказать у волгоградцев отменный - совпадает с мнением кинокритиков. К такому выводу пришли эксперты ivi, которые проанализировали, что же именно волгоградцы смотрели этой зимой.

Выборку сделали на основании просмотров в онлайн-кинотеатре ivi с 1 декабря по 25 февраля.

«ОСКАРОНОСНАЯ ЗАРУБЕЖКА»

Волгоградский хит №1 этой зимы - фантастическая картина «Рэмпейдж», основанная на одноименной компьютерной игре.

На втором месте приключенческая история от Стивена Спилберга - «Первому игроку приготовиться». Кстати, эта картина претендовала на «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты»

Третье место по популярности - у фильма «Черная пантера». Лента получила три статуэтки «Оскар» - за лучшие костюмы, лучший саундтрек и лучшую работу художника-постановщика.

- Как видите, зрительские предпочтения жителей Волгограда совпали с профессиональным мнением голливудских киноакадемиков, - подчеркивают исследователи.

ЕЛКИ-БАБУШКИ

Самым покупаемым стал супергеройский фильм, основанный на комиксах, «Веном» в 4K-формате.

- Любопытно, что по количеству уникальных пользователей «Веном» обогнал, пожалуй, самый громкий кинохит этой зимы – «Богемскую рапсодию», - говорят эксперты.

Из российских фильмов чаще всего волгоградцы выбирали фильм «Бабушки легкого поведения». Поклонники таланта Александра Реввы активно пересматривали первую часть фильма в преддверие выхода второй.

На втором месте по популярности оказались «Елки новые», а на третьем - лента «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

600 ЧАСОВ НА СЕРИАЛ

Самыми популярными сериалами у волгоградцев оказались американские творения: «Теория большого взрыва», «Анатомия страсти», «Однажды в сказке», «Сверхъестественное», «Отчаянные домохозяйки», и культовый сериал о зомби «Ходячие мертвецы».

Из российских многосериек волгоградцы выбирали «Молодежку», «Мажор» и «След».

- А один волгоградец потратил 646 часов своего времени на просмотр комедийного сериала «Отель Элеон». Каждую серию он посмотрел от 8 до 26 раз! - поражаются эксперты. - А другой волгоградец 34 раза посмотрел этой зимой фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Он потратил на просмотры в общей сложности 57 часов!

«МАША И МЕДВЕДЬ» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Самый популярный мультсериал на ivi у волгоградцев и не только уже который год - «Маша и Медведь».

В ТОП-3 долгоиграющих мультиков также попали «Три кота» и «Лунтик и его друзья».

А вот из полнометражных анимационных фильмов на пике популярности этой зимой оказались «Моана», «Холодное сердце» и «Ральф».