2019-03-04T14:49:34+03:00
Общество

Праздник тхэквондо для юных волгоградцев

Начинающие спортсмены сразились за кубок «Ростелекома» и получили мастер-класс от чемпиона мира Ивана Селезнева
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Юные тхэквондисты сразились за главный кубок победителя турнира.Юные тхэквондисты сразились за главный кубок победителя турнира.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ФОКе «Спартанец» накануне прошел большой спортивный праздник, приуроченный к Дню защитника Отечества. Юные тхэквондисты сразились за главный кубок победителя турнира и стали участниками мастер-класса от нашего земляка - многократного чемпиона мира и Европы, абсолютного чемпиона России, мастера спорта международного класса Ивана Селезнева. Возможность пообщаться с чемпионом получили больше сотни волгоградских мальчишек и девчонок из разных районов города, их родители и болельщики.

- Мы регулярно организуем и проводим мероприятия в поддержку массового детского и взрослого спорта. Такие соревнования и встречи приносят массу положительных эмоций. Видеть радость детей вдвойне приятно. Надеемся, что этот мастер-класс и турнир станут хорошим стимулом для юных тхэквондистов в достижении новых побед, - отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». - Мы как социально ответственная компания постоянно поддерживаем проекты, направленные на продвижение спорта и здорового образа жизни. И таких встреч впереди будет еще немало.

Именитый спортсмен поделился секретами профессионального мастерства. Сначала юные тхэквондисты под руководством чемпиона мира сделали разминку. Родителям предложили запомнить движения, чтобы использовать их дома. Затем ребята вместе с чемпионом разучивали движение «Нырок» - каждый спортсмен должен уметь уходить от удара соперника. Еще несколько зрелищных приемов борьбы чемпион продемонстрировал вместе со своими помощниками. А потом помогал малышам правильно встать в стойку и сделать удар.

И, наконец, на татами стартовал турнир по тхэквондо. В поединках сражались за победу в командных соревнованиях мальчики от 10 лет. Все остальные ребята и родители болели за своих любимчиков. Эмоции зашкаливали. Битва вышла зрелищной.

А после было награждение победителей и заслуженные аплодисменты мальчишкам, медали и подарки. Команде победителей кубок вручил чемпион мира.

Команде победителей кубок вручил чемпион мира. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Команде победителей кубок вручил чемпион мира.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мне очень нравится заниматься тхэквондо. И я обязательно буду чемпионом, - уверен десятилетний Андрей Канцуров.

Тхэквондо он занимается больше года и уже достиг некоторых успехов. Правда, на этих соревнованиях команда Андрея заняла лишь второе место. Но он, конечно, мечтает о победе, как и большинство ребят, которые сражались на турнире.

- Наша цель - привить детям здоровый образ жизни, помочь им добиться успехов. Такие регулярные мастер-классы и соревнования очень сильно помогают любому спортсмену. Спасибо огромное компании за такую возможность, за то внимание, которое они уделяют, и за подарки, которые для ребят подготовили, - отметил Иван Селезнев.

Именитый спортсмен поделился секретами профессионального мастерства. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Именитый спортсмен поделился секретами профессионального мастерства.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А в финале - общее фото на память. Благодаря спонсорской поддержке напечатали снимки прямо в зале буквально за несколько минут. Теперь у каждого мальчишки и девчонки, которые были на спортивном празднике тхэквондо, будет фотография с их кумиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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