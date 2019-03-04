2019-03-04T09:25:09+03:00
Происшествия

За растрату 50 миллионов завели дело на директора УК «Жилье-46» в Волгограде

Это уже третий директор управляющий компании, который попался на хищении коммунальных денег
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Компания обслуживала полторы сотни домов, в основном, в Краснооктябрьском районе.Компания обслуживала полторы сотни домов, в основном, в Краснооктябрьском районе.Фото: Семен ШПАК
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Управляющая компания «Жилье-46» обслуживала полторы сотни домов в Краснооктябрьском районе Волгограда. И за годы своей работы снискала дурную славу не только у жителей домов, которые находились у нее в управлении, но и по всему городу. Два директора управляющей компании уже получили срок за мошенничество с деньгами, которые волгоградцы платили за коммуналку. Сначала в 2013 году бывший директор УК «Жилье-46» Марина Сапронова предстала перед судом за растрату почти 33 миллионов рублей. Затем шесть лет колонии за хищение 23 миллионов получил следующий директор – Денис Матиенко. Теперь, в 2019 году возбуждено уголовное дело за «использование служебных полномочий в целях извлечения личной выгоды» на Анатолия Мещерякова, который стал генеральным директором ООО «Жилье-46» в конце 2014 года, когда управкомпанию уже сотрясали скандалы. Ему вменяют нецелевое использование более 50 миллионов рублей, которые жильцы заплатили за воду и тепло, на ремонт крыш и уборку дворов. В целом за четыре года с 2012 по 2015-й управляющая компания «Жилье-46» накопила 192 миллиона долгов только за воду и отопление.

По данным следствия, очередной директор ООО «Жилье-46» около 1,3 миллиона рублей перевел на счета аффилированных компаний. Еще в 655 тысяч рублей УК обошлись «призрачные» юридические услуги, в том числе по взысканию долгов. А себе любимому за декабрь 2015 года директор выплатил 1 миллион 20 тысяч зарплаты. Однако к тому времени управляющая компания уже не работала. А волгоградцы уже называли ее не иначе, как «жулье-46».

- Напоминаем обслуживающим жилой фонд управляющим организациям, что копить долги за коммунальные услуги недопустимо, - рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Так что это уголовное дело, скорее всего, не последнее.

Кстати, наследницей «Жилья-46» стала УК «Тандем», которой также руководил Мещеряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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