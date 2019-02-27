Рисуем воду

К Международному дню воды Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов запускает конкурс детских рисунков. Его главная цель - воспитать в ребятах уважительное и бережное отношение к воде и окружающей среде.

Конкурс проводится на сайте volgograd.kp.ru с 27 февраля 2019 года по 20 марта 2019 года. Принять участие в нем могут дети в возрасте 4 - 6 лет, проживающие в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, в Республике Татарстан.

Рисунок должен быть цветным, выполнен на бумаге или холсте формата А4 - А3 в любой технике.

Темой рисунка могут стать охрана водных ресурсов, рациональное водопотребление, значение воды в жизни человека и общества, бережное отношение к воде. Также на самом рисунке или на отдельном листе в форме девиза, призыва или лозунга должен быть ответ на вопрос викторины «О значимости воды в повседневной жизни для детей дошкольного возраста».

Присланные рисунки размещаются на сайте volgograd.kp.ru. Победителем станет работа, набравшая наибольшее число голосов («лайков») под фотографией. Главный приз - прекрасные книги коллекции «Великие художники».

Голосование продлится до 17.00 19 марта. Итоги конкурса подведут 20 марта 2019 года.

Рисунки присылайте до 18 марта по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7.

Положение о конкурсе