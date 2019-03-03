2019-03-03T15:30:17+03:00
Спорт

В Волгограде "Ротор" и "Спартак-2" сыграли вничью: счет 0:0

На «Волгоград Арене» состоялся первый матч весеннего Первенства ФНЛ [фото, видео]
Юлия Данильченко
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Фанаты "Ротора" ждали только победы.Фанаты "Ротора" ждали только победы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В воскресенье, 3 марта 2019 года, на стадионе «Волгоград Арена» в два часа дня стартовала весенняя часть Первенства 25-го тура ФНЛ. На футбольном поле встретились волгоградский «Ротор» и дубль московского «Спартака». В городе-герое минусовая температура, на стадионе довольно морозно. Здесь собралось 8976 человек – это самые преданные болельщики, которые за время перерыва успели соскучиться и по зрелищной игре, и по любимым футболистам. Трофей межсезонья «Ротор», увы, не завоевал, поэтому сегодня фанаты как никогда надеялись на победу.

Болельщики штудируют "Ротор!" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщики штудируют "Ротор!"Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм сине-голубые хоть и начали активно, но все попытки пробиться к воротам соперника оказались тщетными. К тому же на 9-ой минуте арбитр удалил с поля Кацалапова, что немного сбило победный настрой «Ротора». Они остались в меньшинстве. Всего один раз волгоградским игрокам удалось создать опасный момент. «Спартак» атаковал активнее, но также безуспешно. Обе команды держали оборону. Статистика сине-голубых: всего 34% владения мячом, 1 удар в створ, 6 штрафных, 1 красная и 1 желтая карточки.

Вторая часть матча началась, а ничего не изменилось: «Ротор» продолжал обороняться с минимальными попытками перейти к решительным действиям. «Спартак» же наоборот почувствовал себя увереннее, однако по-прежнему без голевых ударов.

Матч волгоградский "Ротор" - дубль московского "Спартака".Екатерина СИМОХИНА

И если до начала игры даже букмекеры отдавали предпочтение сине-голубым (их коэффициент не ниже 5, у москвичей 1,9), то к концу такой исход оказался под большим сомнением. В 2018 году команды встречались дважды: на первой встрече победил «Ротор», на второй – «Спартак». На этот раз - ничья, счет 0:0.

Закончилась игра ничьей... Фото: Екатерина СИМОХИНА

Закончилась игра ничьей...Фото: Екатерина СИМОХИНА

В турнирной таблице сине-голубые занимают 15 позицию.

"Ротор" играл в меньшинстве, но все равно выстоял. Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Ротор" играл в меньшинстве, но все равно выстоял.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А следующая игра пройдет уже в Воронеже: «Ротор» сыграет с «Факелом» 10 марта.

А тут еще и Масленица, и блинчики вкусные. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А тут еще и Масленица, и блинчики вкусные.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, во время матча болельщики могли насладиться вкусными блинами, которые приготовили специально для волгоградцев и гостей города-героя перед Масленицей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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