«Спортивное поколение» шагает по региону

1 марта в Зале единоборств, что расположен в бывшем кинотеатре «Экран» (пр. Жукова, 133), стартуют чемпионат и первенство Волгограда, посвященные 76-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Эти соревнования открывают серию турниров проекта «Спортивное поколение», который в 2019 году на территории региона реализует Волгоградская областная общественная организация «Федерация кикбоксинга» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов!

Напомним, что в конце 2018 года ВООО «Федерация кикбоксинга» победила во втором этапе конкурса на получение президентских грантов за 2018 год для некоммерческих организаций (НКО) на развитие гражданского общества, благодаря чему и стало возможным осуществление проекта «Спортивное поколение».

Суть проекта - это развитие кикбоксинга в Волгоградской области для воспитания спортивного поколения и утверждения принципов здорового образа жизни. В рамках проекта будут проведены семинары для тренеров и для судей, на которых будут обсуждены насущные вопросы спортивной подготовки, а также организованы четыре муниципальных турнира. Для обеспечения безопасности спортсменов уже закуплена спортивная экипировка, которая будет опробована на стартующих соревнованиях.

Фото предоставлено ВООО «Федерация кикбоксинга».

С 1 по 4 марта в рамках открытых чемпионата и первенства Волгограда будут разыграны награды в дисциплине фулл-контакт. За медали поспорят более 100 спортсменов в четырех возрастных категориях. Торжественное открытие 2 марта в 13.00, вход свободный. В рамках соревнований состоится семинар для тренеров по теме: "Система соревнований в спортивной подготовке кикбоксера".

Следующий турнир проекта «Спортивное поколение» пройдет в апреле в Волжском, там же будет организованы семинар для спортивных судей и круглый стол для обсуждения проблем проведения соревнований по кикбоксингу. Завершат сезон кикбоксеры осенью, когда в сентябре и в октябре будут проведены соревнования в Городище и в Волгограде.