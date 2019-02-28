Эпидемия гриппа: Волгоград - первый по заболеваемости в РФ

Если в середине февраля Волгоград был в тройке антирейтинга НИИ гриппа, то на неделе с 18 по 24 февраля 2019 года стал самым болеющим гриппом и ОРВИ городом России. До 4 марта постановлением главы города в Волгограде ввели ограничительные мероприятия по предупреждению распространения вирусов. Во всех организациях образования, культуры и спорта установили усиление противоэпидемического режима. Директорам школ рекомендовали вводить карантин в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ от 20% учеников. Отменяются массовые культурные, спортивные и другие мероприятия.

По данным национального референс-центра по гриппу, эпидемический порог в городе-герое за этот период выше среднего порога интенсивности эпидемии на 98,8%. Также в «красной» зоне Уфа, где заболеваемость на 55,5% превысила планку. В остальных регионах страны ситуация не столь критичная. Признал наличие эпидемии гриппа и ОРВИ и региональный Роспотребнадзор, который ведет учет по своей методике, и насчитал лишь 22% превышения по населению в целом. За неделю вирусы уложили в постель около 24 тысяч жителей Волгоградской области. В основном, взрослых.

При этом, как сообщили «КП-Волгоград» в НИИ гриппа имени Смородинцева, самая острая в стране ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом и во всем Южном федеральном округе в целом, где эпидемия захватила не только Волгоград, но и Симферополь.

Заболеваемость по сравнению с серединой февраля пошла на убыль, но медики все же советуют не рисковать здоровьем и сразу обращаться к врачу, если вы заболели. Вирусы и, тем более, грипп, чреваты осложнениями.

Медики советуют не расслабляться и помнить о респираторном этикете и личной гигиене. Ведь шансы заболеть по-прежнему велики.