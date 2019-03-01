Дело закрывали два раза: жительница Урюпинска еще надеется наказать виновных в смерти мужа медиков

Андрея Шикерина из хутора Первомайский Урюпинского района Волгоградской области не стало два года назад. Он умер от инфаркта, после того, как к нему отказалась приехать «скорая». С тех пор его супруга Гулина Наумова обивает пороги всех силовых ведомств, чтобы добиться справедливости и наказать виновных в смерти мужа врачей. Дважды уголовное дело прекращалось, еще два раза расследование приостанавливали. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, вдове пришлось дойти до руководителя СК России Александра Бастрыкина. В итоге руководителя Урюпинского МСО СКР, который вел дело, уволили. А следователь Хованский, которому дело передали, возбудил уголовное дело по второй статье - «халатность». Уже на должностных лиц и чиновников, которые довели медпомощь на селе до такого абсурда.

- Спустя пару дней заместитель Волгоградского областного прокурора отменил решение следователя «как незаконное и необоснованное». Свое решение обосновал тем, что окончательной правовой оценки по факту оказания ненадлежащей медпомощи Андрею Шикерину еще нет, - рассказала «КП-Волгоград» адвокат похоронившей мужа женщины. - Но дает такую оценку только суд. Так что, по сути, это очередное затягивание дела. А там могут и сроки давности выйти.

- Возникают обоснованные подозрения в том, что должностные лица облздрава использовали коррупционные связи, чтобы избежать уголовной ответственности за такую организацию медицинской помощи в нашем районе, в результате которой люди умирают на руках у жены и малолетних детей от обычного инфаркта в течение четырех часов так и не добившись госпитализации, - написала Гулина Наумова в своем обращении, которое направила на все адреса, начиная от местных силовиков до президента и генпрокурора. – Прошу прекратить затягивать дело и привлечь всех лиц, виновных в смерти моего мужа, к уголовной ответственности, не взирая на их чины, звания и должности.

Спустя два дня, 1 марта, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, отменил постановление своего заместителя. Так что расследование продолжается.

Тем временем по первому уголовному делу по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», срок давности привлечения к уголовной ответственности истек 30 января 2019 года. Адвокат оставшейся без отца и мужа семьи Наталья Синявская намерена добиваться переквалификации дела на более тяжкую статью - там срок давности больше.

Напомним, 30 января 2017 года отцу троих дочек Андрею Шикерину стало плохо. Но местный фельдшер отказалась вызывать неотложку, а сама не смогла распознать инфаркт и поставить правильный диагноз. Даже когда стало понятно, что мужчина умирает, в скорой ответили: «Мы не такси». А когда медики все же приехали на вызов, с собой не взяли ничего, что могло бы спасти пациенту жизнь. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате заболевания сердца. Гулина уверена, что ее мужа можно было спасти, если бы у медиков была необходимые квалификация, оборудование и препараты.

Медики допустили массу ошибок. Когда начались проверки, кардиограф по-быстрому списали и уничтожили. В документах сделали приписки, чтобы оправдать свое равнодушие якобы алкоголизмом пациента. И даже устроили травлю семье.

Увы, такой случай в регионе далеко не единственный.