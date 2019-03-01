«По-богатому»: ТОП-5 самых дорогих квартир на продаже в Волгограде

Волгоград, конечно, не Лос-Анжелес, и не Монако, но и у нас есть свои богачи, которые любят шикарные квартиры в престижных жилых комплексах. Есть спрос, соответственно, есть и предложения. Все, как любят олигархи: дорого-богато и с «уникальным авторским дизайном». Хорошо, хоть, любовь к «золотым унитазам» у богачей поостыла.

Хотите увидеть, как выглядят самые дорогие квартиры, выставленные сейчас в Волгограде на продажу? Эксперты сайта «Авито» сделали подборку «миниатюрных дворцов», из числа тех, что продаются через этот сервис. Завидуйте и трепещите.

ЛОТ №1

Самая дорогая квартира Волгограда, которая на данный момент находится в числе объявлений о продаже, - двухуровневая квартира из трех комнат.

Площадь - 150 квадратных метров.

Это домашний кинотеатр, плюс к цене.

Расположена она в Советском районе Волгограда, в непосредственной близости т парка и Волги. Дом кирпичный восьмиэтажный. Соответственно квартира в нем занимает весь пентхаус.

В квартире два санузла (один на первом этаже, второй - на втором), три лоджии. Есть даже собственный домашний кинотеатр.

И "дизайнерская" кухня.

«Дизайнерский ремонт, дорогие двери, музыка премиум класса NAD», - уточняет хозяин апартаментов.

Цена– 17 миллионов рублей.

ЛОТ №2

Чуть дешевле предлагают трехкомнатную квартиру в «Волжских парусах». Расположена она на восьмом этаже 32-этажного монолитного дома.

Общая площадь - 98,6 квадратных метров. Хотя кухня, надо сказать, небольшая - всего 6,4 «квадрата». Зато два санузла, две спальни, и камин в гостиной.

Как гласит объявление "Интерьер чертовски совершенный".

Описание стоит процитировать: «Архитекторы создали уникальную и неповторимую атмосферу пространства, наполненного передовыми решениями, при этом подчинив её современным требованиям и нуждам. Компактный объём отличается сдержанностью и аскетичностью. Если вы не почувствуете себя счастливым, живя здесь, значит, счастья и вовсе нет. Просто невозможно найти место лучше этого. Интерьер чертовски совершенный. Высококачественные итальянские материалы отделки. Лучше апартаментов не найти».

Сделано со вкусом и с любовью. И всего-то за 15 "лямов".

Так нахваливают свое элитное жилье хозяева. И просят всего-то - 15,1 миллионов рублей.

ЛОТ №3

Пятикомнатная квартира в центре Волгограда в доме по улице маршала Чуйкова. Расположена она на четвертом этаже 23-этажного «монолита». Кстати, владелец акцентирует внимание покупателей, что дом этот считается в городе «элитным».

Изысканная простота за 13 миллионов.

Общая площадь - 145 квадратных метров. В квартире есть два санузла, утепленная лоджия с отделкой, прекрасный кухонный гарнитур и бытовая техника. Да, и еще прилагаются две просторные кладовки на лестничной площадке, и «потрясающий дизайнерский интерьер».

Вот такая кухня, зато еще пять комнат.

Цена - 12,9 миллионов рублей.

ЛОТ №4

В том же доме №55 по улице Чуйкова за такую же цену продается еще одна элитная квартира. Правда, в ней всего три жилых комнаты, но площадь такая же - 150 «квадратов». В квартире две застекленные лоджии, два санузла, кухня scavolini и встроенная бытовая техника. В детской и спальне пробковые полы, везде инверторные сплит системы, а на окнах рольставни.

Зато здесь пробковые полы и инверторные сплит системы.

Расположена она на 20-м этаже. Поэтому хозяин акцентирует внимание на том, что в подъезде работают два (!) пассажирских и два грузовых лифта, а из окон открывается панорамный вид на Волгу.

Ну и, конечно же, современный ремонт. Кстати, владельцы готовы даже оставить покупателям некоторую мебель.

Цена - 12,9 миллионов рублей.

ЛОТ №5

Еще одни трехкомнатные апартаменты для богатеньких покупателей предлагают в доме на улице Огарева (Ворошиловский район).

Квартира площадью 132,7 квадратных метров расположена на первом этаже девятиэтажного дома. Но «высотка» хоть находится и недалеко от Волги, панорамным видом, как вы понимаете, похвастаться не может.

Поэтому владелец сделал упор на «элитном ремонте».

«Дорогой качественный ремонт, дорогая сантехника, итальянская декоративная штукатурка, штучный паркет», - перечисляет хозяин.

В квартире просторный коридор, гостиная, большая кухня, две спальни, два санузла и одна большая лоджия. Ко всему этому прилагаются также собственная охрана в доме, паркинг и детская площадка во дворе.

И за все это - все-то 11,6 миллионов рублей.