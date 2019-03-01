2019-03-01T17:18:28+03:00
Авто

В преддверии 8 марта по улицам Волгограда проедет Цветочный патруль

Сотрудники компании «Волга-Раст-Октава» при участии госавтоинспекторов ГИБДД одарят женщин за рулем цветами и улыбками
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Международный женский день – это светлый весенний праздник, который ежегодно справляется 8 марта во многих странах.

Мужчины каждый год 8 марта поздравляют всех женщин – жён, матерей, дочерей, бабушек, сестёр, подруг, коллег – стараясь наполнить их день приятными эмоциями, приподнятым настроением и яркими впечатлениями.

Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» также не оставит без внимания прекрасную половину города. В преддверии праздника по улицам Волгограда проедет Цветочный патруль.

Сотрудники компании при участии госавтоинспекторов ГИБДД одарят прекрасную половину города цветами и улыбками.

Если Вы хотите получить море позитива, сделать селфи с инспектором и получить от него цветы и памятные подарки - ждем вас 7 марта 2019г. по адресу: г. Волгоград, ост.Современник с 13:00 до 15:00.

Пусть весеннее солнце светит ярко и согревает своим теплом, даря еще один замечательный повод для радости, улыбок и внимания.

На правах рекламы.

Всегда с Вами, ДЦ «Волга-Раст-Октава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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