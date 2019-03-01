Вперед за «Ротор», Волгоград: календарь игр на весну 2019, состав команды

Волгоградских болельщиков вновь приглашают на футбол. Откроет весеннюю часть сезона Олимп - Первенства ФНЛ 2019 матч «Ротор» - «Спартак-2». Встреча пройдет на «Волгоград Арене» 3 марта. Начало - в 14.00.

К фанатам только одна просьба: вместе с хорошим настроением берите с собой термос с чаем- судя по прогнозам наши синоптиков, в воскресенье в Волгограде будет холодно. Как уточняют в Волгоградском ЦГМС, температура воздуха будет колебаться в диапазоне -2…-4 градуса, плюс ветер 6-11 метров в секунду, а вечером, возможно, еще и снег пойдет.

Как изменился состав «Ротора», с каким настроем стартуют сине-голубые в весеннем сезоне 2019 года, какие планы ставят перед собой в ФНЛ, готовы ли волгоградкие футболисты противостоять соперникам и как сформирован календарь игр ФНЛ на 2019 год.

Весеннюю часть сезона Олимп - Первенства ФНЛ «Ротор» начинает на 15-м месте в турнирной таблице, набрав за 24 матча всего 28 очков. Для сравнения у лидера ФК «Тамбов» - 47 очков. От заветного восьмого места (такую задачу перед «Ротором» в начале турнира поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров) команду отделяют всего 8 очков.

- Есть над чем работать и куда стремиться. Мы это понимаем и не собираемся сбавлять обороты, - заявил наставник «Ротора» Павел Могилевский.

О ТРАНСФЕРАХ

К весенней части Олимп - Первенства ФНЛ 2019 «Ротор» подошел практически полностью обновленным. Сменился тренерский штаб, много новичков и в составе команды.

Напомним, главным тренером «Ротора» официально стал Игорь Меньщиков, которого перевели в основную команду из дубля. Но фактически тренирует сине-голубых Павел Могилевский, которого поставили формировать команду сразу после отставки Роберта Евдокимова. Именно Могилевский вместе с Меньщиковым сменили в «основе» ряд игроков.

Они вернули в команду любимчика волгоградских ультрас футболиста Илью Ионова, с которым ранее распрощался Роберт Евдокимов. Вновь будет выступать за сине-голубых и Александр Кацалапов, которого также не захотел оставить в Волгограде прошлый наставник. Подписал «Ротор» и опытного нападающего Анзора Санаю, который уже успел принести ничью волгоградцам в контрольном матче с «Нижним Новгородом». В центре поля опорную зону вместо ушедшего Друзина теперь закрывает Азим Фатулаев, которого арендовали у «Енисея». Даже к «горевшей» вакансии левого защитника новые тренеры подошли тщательно. Они до последнего ждали положительного ответа от экс-спартаковца Евгения Макеева.

А вот зачем наставники взяли третьего вратаря, остается загадкой для всех. Тем не менее, у «Ротора» появился еще один голкипер - Михаил Филиппов.

- Все игроки квалифицированные. Очень надеюсь, что каждый из них проявит свои сильные стороны, и тем самым, поможет нашей команде решить поставленные задачи, - ответил Павел Могилевский на вопрос «Доволен ли он обновленным составом?».

Основной состав сформирован, сыгран и готов к бою! Фото с сайта ФК "Ротор".

Впрочем, о добротности проведенной селекционной работы можно будет судить по итогам игр в весенней части Олимп - Первенства ФНЛ 2018/2019.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ «РОТОРА» ВЕСНОЙ 2019

Вратари

№1 Фильцов Александр

№41 Лобанцев Мирослав

№35 Зорников Дмитрий

№92 Михаил Филиппов

Защитники

№28 Байрыев Азат

№16 Евгений Макеев

№23 Васильев Максим

№11 Маляров Кирилл

№5 Пискунов Антон

№4 Щербаков Константин

№2 Илья Ионов

№37 Александр Кацалапов

Полузащитники

№7 Воробьев Роман

№31 Завезен Юрий

№77 Лобкарев Владимир

№25 Попов Артем

№22 Султонов Мухаммад

№10 Шарипов Альберт

№8 Якуба Денис

№88 Самсонов Артем

№15 Фатуллаев Азим

№98 Михайлов Сергей

Нападающие

№32 Анзор Саная

№13 Коротаев Александр

№72 Муллин Камиль

№18 Николаев Олег

№97 Чабанов Евгений

№17 Янушковский Роман

fc.rotor 3 марта все на игру "Ротора" на "Волгоград Арену!

КАЛЕНДАРЬ ИГР «РОТОРА» ВОЛГОГРАД. ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ ВЕСНА 2019

3 марта 2019 - «Ротор» - «Спартак-2»

10 марта 2019 - «Факел» - «Ротор»

17 марта 2019 - «Ротор» - «Химки»

24 марта 2019 - «Ротор» - «Сибирь»

30 марта 2019 - «Зенит-2» - «Ротор»

7 апреля 2019 - «Ротор» - «Балтика»

13 апреля 2019 - «Нижний Новгород» - «Ротор»

20 апреля 2019 - «Ротор» - «Армавир»

24 апреля 2019 - «Краснодар-2» - «Ротор»

28 апреля 2019 - «Ротор» - «СКА-Хабаровск»

4 мая 2019 - «Мордовия» - «Ротор»

11 мая 2019 - «Ротор» - «Тюмень»

19 мая 2019- «Тамбов» - «Ротор»

25 мая 2019 - «Ротор» - «Чертаново»

СКАЗАНО

Старший тренер «Ротора» Павел Могилевский:

«На «Волгоград Арене» всегда царит непередаваемая атмосфера. То, как наши болельщики гонят команду вперед не сравнится ни с чем! Ждем вас на домашних матчах весенней части ФНЛ! Нам нужна ваша поддержка!»