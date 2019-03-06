2019-03-06T10:20:40+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейские пытали предпринимателя электрошокером

Они доставили его в отделение полиции
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас полицейские находятся под стражей.Сейчас полицейские находятся под стражей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Почти каждый год всплывают нехорошие истории про полицейских, которые издеваются над задержанными или подозреваемыми. На этот раз в центре внимания – Астрахань. Там задержали двух оперуполномоченных центра противодействия экстремизму.

По версии следствия, двое полицейских пришли к бизнесмену на оптовый рынок «Славянка», где у него было несколько точек. Они повалили мужчина на пол, стали бить его ногами, а затем надели наручники. После этого двое силовиков поволокли мужчину в машину и насильно запихали в нее.

Задержанного отвезли в отделение полиции, где в отдельной комнате продолжили измывательство над предпринимателем – хотели его «проучить». В качестве аргумента использовали электрошокер. Астраханца через час отпустили. Он сразу отправился в больницу, где ему сняли побои, а затем сообщил о преступлении против себя.

Сотрудники полиции в измывательствах над мужчиной уже признали. Сейчас в отношении оперуполномоченных возбудили уголовное дело по статье превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Следователям СУ СК по Астраханской области предстоит выяснить мотивы: почему полицейские решили пытать мужчину, и чем он им насолил.

Как сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, если вина сотрудников будет доказана, их уволят по "отрицательным мотивам", а их непосредственных руководителей накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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