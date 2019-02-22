АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 01.03.2019 с 11.00 (мск) на 21.03.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 4 822 323 руб., с учетом НДС, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 4 147 323 руб., с учетом НДС.

Начальная цена Объекта 2 – 675 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 3 214 882 руб., с учетом НДС, и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 764 882 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 321 488 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 488 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенных сроком менее чем на 1 год: Краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис». Площадь аренды составляет 10 кв.м. Срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 128,22 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 21 марта 2019г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 19 марта 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 20 марта 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 21 марта 2019 г. 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 21 марта 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Реклама.