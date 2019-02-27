В Волгограде рецидивисту Масленникову, расчленившему двух девушек, дали 23 года колонии

Сегодня, 27 февраля, Волгоградский областной суд вынес приговор Александру Масленникову, который зверски убил двух девушек в Волжском. Его приговорили к 23 годам колонии.

Как уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, первые 10 лет Масленников проведет в тюрьме, затем - в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Кроме того, убийца заплатит по 1 миллиону рублей каждой семье убитых им девушек. Возместит он им и расходы на погребение в размере 63 тысяч рублей.

Напомним, эта жуткая история произошла в октябре 2017-го. Масленников познакомился с двумя подружками из Волжского в одном из караоке-клубов. Из заведения троица отправилась на квартиру, которую снимал рецидивист. Там уже под утро между мужчиной и девушками вспыхнула ссора. Масленников зарезал ножом сначала одну волжанку, нанеся ей как минимум три удара в шею. А вторую задушил. Как уточняют в Волгоградском областном суде, подруга умерла от асфиксии.

Убийца снял с них украшения. После чего расчленил тела девушек, запихнул останки в пакеты, которые купил в супермаркете, вывез их в лесополосу и там закопал.

Позже выяснилось, что этот нелюдь пытался даже прокрутить тела через мясорубку, чтобы замести следы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/626592" frameborder="0"></iframe> Александр Масленников показал место, где закопал девушек..Видео - СУ СК по Волгоградской области.

Масленников сбежал после убийства в Москву. Добирался на попутках, чтобы не смогли отследить его путь. К поискам убийцы привлекли самых опытных сотрудников органов Следственного комитета и регионального Главка МВД. Ход расследования находился на постоянном контроле руководства двух ведомств.

- В первый же день следователям удалось практически поминутно установить последние сутки жизни потерпевших и выйти на след убийцы. Масленникова задержали в конце октября 2017 года в Московской области, где он скрывался у приятельницы. В ходе первого же допроса он полностью признал свою вину в содеянном и подробно рассказал обстоятельства совершенного им двойного убийства, - напоминают в СУ СК по региону.

Волжанин признал свою вину в полном объеме. От дачи показаний и участия в судебных прениях отказался. На последнем судебном заседании даже попросил прощения у родных убитых девушек. А у обвинителей просил снисхождения.

Но Волгоградский областной суд был суров. Масленникова признали виновным по двум статьям: п. «а», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, с целью скрыть другое преступление), п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).