Volkswagen Polo - легкий паркинг, экономичный расход и комфорт, даже зимой
Немецкая модель пользуется популярностью не только у российских автолюбителей (по данным агентства «Автостат» у нас выпущено более полумиллиона машин[i]), но и зарубежных. Автомобильный сайт Kolesa.ru[ii] утверждает, что Polo – лидер в своей категории[iii] на глобальном рынке. Что лежит в основе такого признания потребителями?
За рулем Volkswagen Polo в городе
Внешний вид автомобиля обманчив: внутри он просторнее, чем кажется. Габариты модели: длинна - 4 390 мм, ширина - 1 699 мм, высота - 1 467 мм. Сложив часть заднего сиденья можно перевести и длинные вещи и пассажирам места останется. Добавляем к этому вместительный багажник (460 л) и проблем с перевозкой вещей отступает на второй план. На уровне и техническое оснащение авто:
- Круиз-контроль;
- Мультимедиа система с поддержкой основных аудиоформатов;
- Датчики света и дождя;
- Омыватель фар;
- Поворотный свет;
- Биксеноновые фары;
- Система стабилизации ESP и т.д.
Сергей из Ставрополя на Drom.ru [iv]отмечает универсальный характер Polo, как городского авто. В качестве значимых для себя преимуществ выделяет: «Высокий клиренс, АКПП и двигатель работают идеально, а также хорошую управляемость в городских условиях на скорости до 110 км/ч».
Volkswagen Polo: сочетания драйва и экономичности
Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.
Модели оснащаются:
- Надежным мотором MPI[v] мощностью на 90 и 110 л.с. Расход бензина в смешанном режиме езды – 5,7-5,9л на 100 км. Разгон до 100км/ч за 10,4-11,7 с. Коробка передач – 6АКП или 6МКП
- Турбированным двигателем TSI[vi] в 125 л.с. Потребление топлива в смешанном цикле – 5,7л/100 км, а скорость в 100 км/ч набирается за 9 с. Трансмиссия – 6 ступенчатая механика или 7-ступенчатый автомат.
Пользователи портала Auto.ru[vii] высоко оценивают эксплуатационные качества модели. По результатам сводной оценки такие параметры, как «Ходовые качества» и «Надёжность» получили оценку 4,3 из 5.
Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.
Антон из Волгограда на Drom.ru в блоге пишет, что проехал за 9 месяцев на Volkswagen Polo 14 000 км и за это время ничего не поломалось, а заменил только расходные материалы на ТО-1. Особенно радует Сергея расход топлива, который, по его словам, составляет в городе 7,5 л/100 км, а за городом 5-5,5 л/100 км. При этом динамики и ускорения достаточно для езды в городском потоке и на трассе.
Polo зимой: оцениваем подготовку авто
Прошли те времена, когда на машине ездили только летом, а при наступлении холодов ставили ее в гараж. Современный темп жизни предполагает эксплуатацию авто круглый год. Благодаря работе конструкторов Volkswagen, которые с немецкой педантичностью подошли к задаче по адаптации автомобиля к российской зиме. Увеличенная емкость аккумулятора обеспечивает уверенный запуск двигателя зимой, даже в тех случаях, когда приходится оставлять автомобиль на улице.
- Хорошо работает печка. Александр из Перми в отзыве на Drom.ru пишет, что отопление мощное и машина прогревается быстро.
- В зависимости от выбранной комплектации, а их у Polo шесть (Conceptline[viii], Trendline[ix], Drive[x], Comfortline[xi], Highline[xii], GT[xiii] -владелец получает электрический подогрев лобового стекла, передних сидений, боковых зеркал. При нашей погоде, начиная с ноября по март, эти опции становятся необходимым набором, который повышает комфорт в салоне и безопасность на дороге.
- Объем бачка- 5,5 литров, что сводит к минимуму ситуации, когда неожиданно закончится омывающая жидкость и из-за грязного стекла придется срочно искать, где ее купить.
Владельцы Polo положительно отзываются об опыте эксплуатации авто в холодный сезон. Например, Сергей из Красноярска на Drom.ru говорит о хорошей адаптации машины для зимних условий. У него автомобиль запускается без проблем даже после ночи на морозе в 32 градуса.
Volkswagen Polo – найдет место для парковки
Город – это частые проблемы с поиском места для автомобиля, мало приехать на работу, нужно найти место, где его оставить. У немецкой модели дорожный просвет – 163 мм, это позволяет не бояться большинства бордюров и оставлять машину рядом с ними.
Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.
Зимой и без того тесные дворы из-за снежных сугробов становятся еще уже. В таких условиях припарковать авто становится непростой задачей, но не для владельцев Polo. На помощь им приходят датчики парковки, которые расположены не только сзади, но и спереди. Благодаря электронному механизму складывания боковых зеркал машина на стоянке занимает мало места. При этом для удобства водителя сложить оба зеркала можно одним движением.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст
[i] В России выпущен 500-тысячный Volkswagen Polo. Источник: https://www.autostat.ru/news/ 36558/
[ii] Колеса.ру
[iii] Volkswagen Polo – лидирует в сегменте компактных автомобилей мирового рынка. Источник: https://www.kolesa.ru/news/volkswagen-polo-lidiruet-v-segmente-kompaktnyh-avtomobilej-mirovogo-rynka
[iv] Драйв
[v] МПАй
[vi] ТСАй
[vii] Авто.ру
[viii] Концептлайн
[ix] Трендлайн
[x] Драйв
[xi] Комфортлайн
[xii] Хайлайн
[xiii] ДжиТи
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ИСТОЧНИК KP.RU