По паспорту я Аногиаст Демон: астраханка поменяла имя и фамилию

Знакомьтесь, это Аногиаст Доминус Демон (имя, отчество, фамилия). Нет, это не сказочный персонаж из нового фэнтези. Это молодая художница из Астрахани. И это не только ее творческий псевдоним, теперь и официальные паспортные данные. Однажды, девушка просто решила, что ее внутреннее творческое «Я» и никнэйм должны быть подтверждены документально. Так легче защитить авторские права и начать новую жизнь.

Вот такие картины создает астраханка. Фото героини публикации.

- Моё имя - это идея, которая возникла в процессе создания персонажа. Позднее оно стало никнеймом или псевдонимом, под которым я начала публикацию своего творчества. Ведь главный персонаж - это своеобразная обложка творческих идей и замыслов артера, - поясняет художница.

В ЗАГСе, куда девушка пришла менять ФИО, конечно, от такой идеи были в легком шоке. Но отказать не смели: по закону нельзя лишь использовать в имени символы и знаки (кроме дефиса), остальное - не возбраняется. Так астраханка стала Аногиаст Демон. Но друзья называют ее просто «Ан».

- А как родители отнеслись к твоему решению? - спрашиваю девушку.

- Нормально отнеслись.

Кстати, ничего сатанинского в новом имени астраханка не видит. «Демон» - с древнегреческого «дух», а имя с латинского означает «хозяин». Вместе - «дух, который владеет творчеством».

- Аногиаст. В нем сочетаются возможно несколько противоречивые, контрастные черты: импровизация и рассудительность, упрямство, жестокость и милосердие (категоричное чувство справедливости), жажда к путешествиям и изучению окружающего мира, в чём-то скептичен, - поясняет художница.

Астраханка с детства любила рисовать, а пару лет назад увлеклась Digital Art (компьютерной анимацией). С тех пор ее творчество пронизано мифологией, легендами. Рисует в жанре фэнтази чаще этнических божеств или китайских анимэ.

Рисунок героини публикации.

- Я стремлюсь стать художником, сейчас активно развиваю свои навыки рисования. Хочу, чтобы моё хобби стало моей профессией. Пока пробую «фрилансить», и потихоньку у меня берут заказы, - говорит Ан. - Это небольшие проекты - комиксы, или визуальные новеллы. Пару раз делала рисунки на футболках.

На вопрос: «Чего ты хочешь больше всего в жизни?», Ан ответила просто: «Больше всего в жизни хочу иметь возможность заниматься своими хобби, чтобы ничто не отвлекало. Просто творить».