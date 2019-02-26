Volkswagen Tiguan Offroad – покоритель волгоградской зимы

Волгоградские дороги плюс волгоградская погода – это испытание как для жителей, так и для техники. Как обычно, зима проявила себя во всей красе: ледяной дождь, грязь, мороз, снежные заносы в городе и на трассе, с которыми могла справится разве что армейская техника. Не говоря уже про привычную для нас чехарду: днем - лужи, а после ночных заморозков - гололед. У многих водителей возникала мысль оставить свое авто на стоянке или в гараже и забыть о его существовании примерно до середины марта, но не у владельцев Volkswagen Tiguan. Разберем будничные ситуации, с которыми сталкивался любой волгоградский водитель, проехавшись за рулем немецкого внедорожника.

ЭКОНОМИМ УТРЕННЕЕ ВРЕМЯ

Просыпаемся, пьем кофе и идем к машине. Выходя из дома, главное не забыть включить нажать кнопку автозапуска. Это вопрос не только комфорта, но и заботы об автомобиле. Движение при температуре от минус 17 и ниже – серьезное испытание для мотора, равносильно дополнительному пробегу в несколько сотен километров. Дистанционный пуск двигателя подготовит его к поездке и уменьшит износ.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Простоявший ночью на морозе Tiguan Offroad[1] встречает нас на парковке. В отличие от соседей, мы садимся в прогретый автомобиль, готовый к поездке. Подогрев лобового стекла, боковых зеркал и форсунок омывателя позволят быстро очистить машину ото льда и снега. В салоне нас ждут теплые передние сиденья и руль – все они оборудованы функцией электрообогрева. Раньше выехали – меньше простояли в пробках, которые в Волгограде по утрам не редкость.

ЛЕД НА ДОРОГЕ

Если вчера были лужи, то после ночи на дороге нас ждет лед. Дорожные службы с утра не успевают посыпать все дороги реагентами, и ледяная корочка доставляет не мало хлопот. В таких ситуациях требуется предельное внимание. Обращаем внимание на владельцев переднеприводных авто, которые на подъеме или при старте со светофора начинают буксовать и прибавляют газ. Такую машину «ведет», она не держит направление движения, в результате – авария.

Система постоянного полного привода 4MOTION Active Control[2], которой оборудована комплектация Offroad, помогает избежать пробуксовки и заноса. Получая информацию каждую секунду от множества датчиков, она замечает пробуксовку колес раньше водителя, увеличивает крутящий момент, который идет на заднюю ось, и сохраняет траекторию на дороге. В таких ситуациях для владельцев Tiguan основную опасность представляют те, кто ездит не на полномприводе, да еще и на старой резине. Увеличив расстояние между машинами в городском потоке, можно уменьшить риск ДТП.

НА ДОРОГЕ ГРЯЗЬ И СНЕЖНАЯ КАША

Днем – ясная погода, в обед набежала тучка и пошел снег, хорошо, если к вечеру основные дороги расчистят, но во дворах и на окраинах ждут снежные завалы. Попав в такую «кашу» из снега, песка и реагентов, очень легко застрять. Отлично, если в багажнике есть лопата, чтобы раскопать снег, и палки, чтобы подложить их под ведущие колеса и выехать. В противном случае ждем, пока нас вытащат или дорожники все расчистят.

Конструкторы наделили Tiguan в модификации Offroad высоким клиренсом и специальными бамперами, увеличивающими угол въезда. Добавляем к этому установленную во внедорожнике антиблокировочную систему и систему контроля дистанции и получаем автомобиль, который подготовлен к езде по нечищеным дорогам, уверено паркуется и выезжает из заснеженных дворов.

КОНДЕНСАТ В САЛОНЕ, ПОТЕЮТ СТЕКЛА – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Зачастую зимой из-за высокой влажности стекла начинают запотевать. Водитель либо останавливается и протирает их, либо включает печку на максимум, надеясь прогреть их. В итоге в машине жарко, пассажиры начинают жаловаться и просят сделать похолоднее. Бороться с этим можно народными средствами (протереть стекло глицерином, старыми газетами) или купить аэрозоль, влажные салфетки. Кто-то советует, поставив авто на стоянку, сразу не закрывать его, а дать проветриться, обдуть лобовое холодным воздухом. Вариантов много, но все это требует времени.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Владельцы Tiguan Offroad поступают проще – включают трехзонный климат-контроль Air Care Climatronic[3], который оборудован антиаллергенным фильтром. Для водителя и всех пассажиров настраивается комфортная температура, а за счет мощной печки салон быстро прогревается и проблема конденсата и запотевания окон решена.

ВНИМАНИЕ: ЛЮДИ НА ДОРОГЕ!

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Плохие дороги, погода и нехватка ресурсов коммунальных служб – это проблемы привычные и знакомые волгоградским водителям, но к ним добавился еще один факт – пешеходы. Скользкие тротуары, промерзшая погода, желание быстрее попасть домой – все это провоцирует людей переходить дорогу там, где им удобно. В сумерках трудно различить пешеходов, особенно если одеты они в темную одежду.

Грязные фары только усугубляют ситуацию. Народные умельцы на форумах советуют ставить лампы ярче или полировать стекла зубной пастой. Но гарантии, что свет станет ярче, а переходящих дорогу людей станет видно, никто не дает.

Встроенные в Volkswagen Tiguan помощники, например функция экстренного торможения City Emergency Braking[4], остановят автомобиль перед преградой самостоятельно. Избежать столкновения с пешеходом на парковке или в оживленных дворах помогает система помощи при парковке спереди и сзади – Front Assist5. Изображение с камеры заднего вида всегда четкое, благодаря наличию встроенного омывателя.

ТЕСТИРУЕМ ЗИМНЕЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

В солнечную погоду не хочется сидеть дома тянет за город, покататься с горки, устроить зимний пикник, съездить к бабушке в деревню. Выезжая за пределы Волгограда, рекомендуется подготовить автомобиль и взять с собой трос, фонарик, лопату и другие необходимые вещи, которые пригодятся, если машина застрянет.

Фото официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Для поездок вне асфальта хорошо подойдут особые режимы движения Tiguan в комплектации Offroad: «Снег» и «Внедорожный». Если впереди скользкая дорога, то лучше выбрать положение «Снег». За счет аккуратного распределения крутящего момента уменьшается пробуксовка, машина лучше держит траекторию в поворотах. Система динамического освещения корректирует световой поток с учетом плохой видимости.

Включая режим «Внедорожный» у автомобиля активнее начинает работать подвеска и полный привод, повышается проходимость, система задействует ассистент трогания на подъеме и движения на спуске.

Volkswagen Tiguan в модификации Offroad демонстрирует хорошую подготовку к волгоградской зиме. За рулем немецкого внедорожника водитель получает контроль над дорогой, комфорт и безопасность, которые обеспечивают встроенные электронные помощники.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

[1] Офроад

[2] Фо Моушн Актив Контроль

[3] Эйр Кейр Климатроник

[4] Сити Эмердженси Брейкинг

[5] Фронт Асист

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