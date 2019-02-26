На борьбу с бродячими собаками Волгограду нужно 100 миллионов рублей

Накануне весны волгоградцы все больше озабочены проблемой бродячих животных, которые сбиваются в стаи и пугают прохожих. Нередко это заканчивается рваными ранами и курсом уколов от бешенства. По статистике каждый день в области собаки кусают больше 20 человек.

- Что происходит в городе, какой-то коллапс бездомных собак. У нас во дворах Краснооктябрьского района все прибывают и прибывают дворняги. Откуда их свозят во дворы? С бирками и без бирок они сбиваются в стаи, лают на прохожих и домашних собак, - делятся волгоградцы в соцсетях.

- Особенно их много на Юности, - уточняют жители района.

- Не переживайте. Просто ваши псы пригласили наших, с Красноармейского, погостить, - парируют другие.

На решение проблемы выделяют миллионы бюджетных средств. Вопрос теперь решают более гуманным путем. В новом порядке отлова и содержания безнадзорных животных больше нет кровожадного слова «уничтожение». Его заменили более мягкими формулировками, в том числе «медикаментозной эвтаназией». И то только для тех собак, которые больны бешенством или проявляют агрессию. Жестокое обращение с бродячими животными при отлове и транспортировке официально запретили.

Бродячих собак по заявкам горожан отлавливают на улицах и забирают в Горпитомник. Там обрабатывают, делают прививки. После часть безнадзорников волонтеры стерилизуют и выпускают на улицы с бирками, которые подтверждают, что животные безопасны. Некоторых счастливчиков удается пристроить к новым хозяевам. Постоянно содержать всех бездомных собак в приютах просто нет возможности, то есть денег.

Но волгоградцы биркам не очень-то доверяют. Грядет весна, вот-вот начнутся «собачьи свадьбы». Дворняги привиты? Так это только на год. Зубы у них на месте и природных инстинктов никто не отменял. Единственный плюс - собаки стерилизованы и размножаться не будут.

Озаботились вопросом и члены Общественной палаты Волгоградской области, куда все чаще приходят жалобы на нападения безнадзорных животных. Варианты решения проблемы обсудили на совете со специалистами ветеринарной службы и департамента городского хозяйства.

- В области всего девять приютов для бездомных собак. Бюджет прошлого года позволил отловить 2,4 тысячи животных, при том, что реально их - 30 тысяч. В этом году плановый отлов составит без малого 2 тысячи. По мнению зам. руководителя департамента городского хозяйства Василия Князева, для решения проблемы необходим бюджет около 100 миллионов рублей. А бюджет 2019 года - 9 миллионов. Вот и ответ. Или нет? – задается вопросом член областной Общественной палаты Вячеслав Черепахин.

Тем временем горожан кидает из крайности в крайность. Одни готовы на радикальные меры, чтобы очистить улицы от агрессивных бродячих животных. Другие готовы тратить силы, время и немалые деньги на то, чтобы спасти пострадавших от людской злобы бездомных кошек и собак.

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