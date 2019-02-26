ВолгГМУ внедряет инновации в молодёжную среду

Инновации сегодня – это не просто дань моде, это необходимость, это показатель современности организации, это примета 21 века. И Волгоградский государственный медицинский университет идёт в ногу со временем. В прошлом году мы уже рассказывали о первых успехах нового Научного центра инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) ВолгГМУ, теперь университет готов в полной мере работать и со студентами, и даже со школьниками, в плане их подготовки к будущей профессии по биомедицинскому направлению. 22 февраля Центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Биомедицина» встречал почётных гостей, демонстрировал новое современное оборудование и приборы, а также возможности, которые теперь открываются перед будущими светилами науки.

Фото: архив ВолгГМУ.

- Одним из направлений в лаборатории ЦМИТ «Биомедицина» стало редактирование генома. Это первые шаги, которые позволяют студенту осваивать основные навыки по генной модификации организма, - рассказывает заведующий ЦМИТ «Биомедицина», начальник отдела инноваций ВолгГМУ Григорий Снигур. - Ещё один блок посвящён работе с геномом не только человека, но и других биологических видов. Тут наши ученики могут создавать ДНК-зонды, опробировать их и смотреть, как это все работает. В лаборатории смогут заниматься и те, кто интересуется мутацией. С развитием химических производств это направление становится ещё важнее.

Фото: архив ВолгГМУ.

Григорий Леонидович презентовал новый центр, в котором проходят занятия и который посетили ректор ВолгГМУ, академик Владимир Петров и почётные гости - заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадрова.

Вице-губернатор – выпускник Волгоградского государственного медицинского университета, давно не был в морфологическом корпусе ВолгГМУ, поэтому, заходя в лабораторию ЦМИТ, с восторгом отметил, что не узнаёт свою «альма-матер» - так в ней всё изменилось с тех пор, как он здесь учился.

Фото: архив ВолгГМУ.

- Лаборатория, в которой мы сейчас находимся, уникальная. У нас есть четыре медико-биологических класса в разных лицеях Волгограда. Теперь школьники смогут посещать занятия в этом Центре и узнавать о прорывных технологиях: мощные компьютеры, электронные микроскопы, 3D-принтеры, типирование генов при опухоли…, - рассказывает Владимир Петров. - Фактически - это «детский сад» того центра на Новороссийской, 39 (авт. – речь о НЦИЛС ВолгГМУ), в котором работают академики. Это классно! Дети могут видеть новейшие достижения медико-биологической науки.

- Вы уже принимаете участие в работе по реализации национального проекта «Наука», - подчеркнул Владимир Шкарин, знакомясь с возможностями центра. – Молодцы, что в этом участвуете! Всё здесь очень здорово!

Фото: архив ВолгГМУ.

ЦМИТ «Биомедицина» ВолгГМУ предлагает благоприятные условия для развития школьников и студентов в научно-технической, инновационной и производственной сферах путём создания материально-технической, экономической, информационной базы. Открывает возможности для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий в области биомедицинских исследований.

- На площадке ЦМИТ «Биомедицина» можно работать не только с кафедрами нашего университета, но и с центрами инновационного творчества при других вузах Волгограда и всей России, - отмечает Григорий Снигур. - В стране хватает таких лабораторий, но почти все они связаны с инженерными программами: моделирование, робототехника... А вот медицинских - не очень много...

Теперь, благодаря созданию ЦМИТ «Биомедицина» ВолгГМУ волгоградским школьникам и студентам обеспечен доступ к современному медицинскому оборудованию для реализации, проверки и коммерциализации инновационных идей. На базе этого центра могут проходить семинары, мастер-классы, конкурсы и олимпиад по направлению «Биомедицина». Лаборатория ЦМИТ поможет в разработке и внедрении инновационных проектов студентов и школьников в области трансляционной медицины. Уже сейчас здесь работают над инновационными проектами в области фундаментальных и прикладных медицинских наук (биология, физиология, биохимия, генетика, гистология, эмбриология, ботаника, зоология, патология, онкология, гематология и др.).

Фото: архив ВолгГМУ.

Студенты, занимающиеся в центре рассказали каждый про своё направление, над которым работали в данный момент. Например, один из молодых учёных готовил стоматологический фантом.

- Нормальная челюсть здорового человека, - рассказывает молодой человек. - Она станет наглядным пособием для студентов - раньше такие либо покупались, либо делались из гипса. Сами понимаете, насколько непрочный материал. А вообще с 3D-принтером работают и практики: с их помощью делают временные коронки и хирургические шаблоны для постановки имплантов. Вариантов, на самом деле, очень много. За этим будущее!

Повсеместное внедрение подобных технологий в стоматологическую практику поможет в ускорении процесса создания, например, зубных протезов. Во многих клиниках 3D технологии уже используются. И стоматологическая поликлиника ВолгГМУ не первый год работает в этом направлении.

Изучение биологических объектов и их продуктов, обладающих диагностическим, лечебным или профилактическим эффектом при применении в рутинной медицинской практике, трансляционной и персонифицированной медицины при тяжёлых и социально значимых заболеваниях; генетическая диагностика (определение предрасположенности, донозологическое тестирование для подбора персонифицированной лекарственной терапии, в т.ч. таргетной терапии); 3D-технологии: моделирование, сканирование и стереофотосъемка, прототипирование и аддитивное производство продукции медико-биологического предназначения (компонентов и промышленных прототипов экзоскелета, органов человека, точных прототипов протезов и индивидуальных медицинских товаров, сувенирной продукции, трехмерных наглядных пособий для научно-образовательного процесса)… Всё это основные направления деятельности ЦМИТ «Биомедицина» и всем этим уже занимаются в центре. Поле для инновационного творчества студентов и школьников создано, теперь мы ждём от ребят результатов и, конечно же, желаем больших успехов и достижений.