Выдворили из страны: волгоградский суд едва не отдал маленькую дочку отцу-наркоману из Белоруссии

Как полуторагодовая Вика оказалась в Доме малютки при живой родне? После гибели 26-летней мамы Оксаны Ладатко, бабушка девочки намеревалась взять опекунство, но объявился родной отец, бросивший семью до трагедии. Из-за грызни между родней Вика сейчас лишена семейного тепла и любви.

«Комсомолке» удалось пообщаться с папой Дмитрием Корякиным. Всплывшие подробности шокируют: он неоднократно был судим и даже выдворен из России за употребление наркотиков сразу после того, как Тракторозаводской суд решил отдать дочь ему на воспитание…

«НЕ СПЛЮ НОЧАМИ»

Нам удалось созвониться, когда Корякин только приехал в Москву из Литвы: по его словам он работает в частной охране. О том, что въезд в Россию ему запрещен, он умалчивает. Голос напряженный и недоверчивый.

- Понимаете, я никому ничего не хочу доказывать. Это моя дочь и я буду ее воспитывать. Так решил суд. На мнение тех родственников мне плевать. Они ответят по закону за то, что Вика оказалась в Доме малютки. Это все из-за них. Я готовлю судебные иски, - уверен Корякин.

Он намерен не только забрать малышку и увезти в Белоруссию, но и наказать родных погибшей бывшей жены – семью Ладатко. Именно по их вине, так считает Дмитрий, ему не отдали дочь, а еще называют наркоманом и преступником.

- Я любил свою жену. И в один момент лишился не только Оксаны, но и дочери. Я не сплю ночами, так хочется, чтобы все это скорее закончилось, и мы с Викулей снова увиделись, - признается Дима. – Но та сторона всячески препятствует нашему воссоединению. После того, как я заберу дочь, они больше никогда не увидятся, - категоричен отец.

Он не скрывает: налаживать отношения с Ладатко не планирует, да и незачем – закон на его стороне.

- Нужды в деньгах нет, я работаю, у нас частный дом. У мамы бизнес, но она будет помогать. Хотите с ней поговорить? – предлагает Дмитрий и передает трубку Светлане Корякиной.

- Да, мы очень ждем Викулечку, подготовили ей комнату. Все необходимое купили. Правда, кроватка досталась от моего девятилетнего внука, он сейчас тоже со мной живет, - включается в разговор Светлана Васильевна. – Я и работать успеваю, и за внуком ухаживать. С Викой тоже справимся, все будут помогать.

Вырисовывается такая картина: Вика, как ни крути, будет воспитываться одной из бабушек.

- У меня душа не на месте из-за происходящего. Да, Димка у меня сейчас злится, но он хороший парень. Он готовить умеет, заботливый очень. Думаю, первое время мы – наша семья и Ладатко – общаться не будем. Но потом-то все равно придется, Вика имеет право знать своих родных, да и к маме на могилу приходить, - мудро говорит Светлана Васильевна.

Дмитрий предоставил в суд все характеристики. Он доказал свое право воспитывать этого ребенка. Но адвокат Ладатко «нарыл» компромат: оказывается, Корякин был судим.

- Да, это правда, - признается мужчина. – Но то было по мелкому типа кражи и хулиганство. Но я вынес уроки, да и судимости давно погашены.

Распитие, наркотическое опьянение, мелкое хулиганство, оскорбление, мелкое хищение, неповиновение стражам порядка, нарушение ПДД – это только административка. По УК еще три статьи: кража, мошенничество и уклонение от отбывания наказания. Но и на этом Корякин не остановился.

ПОШЕЛ ЗАБИРАТЬ ДОЧЬ ПОД НАРКОТОЙ

В конце ноября 2018-го суд не нашел оснований для лишения Корякина родительских прав. Но и Вику сразу не отдали: предстояла апелляция. Однако, как выяснилось, мужчине закон не писан не только на родине, но и на территории РФ. Уже 5 декабря окрыленный своей победой отец пошел забирать дочь в Дом малютки вот так, самовольно. Его поймали на улице Коммунистической в центре Волгограда, составили протокол.

За «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» Корякина выдворили из России через сутки. Кстати, в суде он тоже вел себя неадекватно и ему трижды предлагали сдать анализы на наркотики, но со словами «это унижает мое достоинство» Корякин отказался.

- А ему едва не отдали ребенка. Вот так у нас выносятся судебные решения, - сетует адвокат семьи Ладатко Дмитрий Лобанов.

Поводов для возмущений у юриста немало. Например, запрос в УВД Бобруйского горисполкома о судимостях Корякина делали сами. Но этот документ даже не приняли во внимание.

– Во всех ходатайствах нам было отказано и всего за одно заседание суд решил, что он нормальный отец. При этом четыре раза ему делали замечание за нарушение порядка в суде. Он выражался нецензурными словами и угрожал сотрудникам Дома малютки, то есть тем людям, которые фактически ухаживают за его ребенком, - продолжает правозащитник.

Угрожал Корякин и семье Ладатко, что подтверждают сделанные записи звонков и скрины переписок. Пришлось даже заявлять в полицию, но в действиях Дмитрия реальной угрозы не нашли.

- Он также предоставил три справки из Москвы, что он якобы прошел психолога и нарколога. Но данные справки не соответствовали государственным нормам, то есть были куплены в переходе. Недостоверно и место прописки, на Варшавском шоссе в указанном доме находится депо «Метрополитена». Так же в суде Корякин отрицал судимость, - делает акценты Лобанов.

Вызывают сомнения и предоставленные Корякиным характеристики. В суде он говорит, что работает водителем экспедитором, хотя лишен водительских прав, в фирме, где мама - главбух. «Комсомолке» - что трудится в частной охране. И не будь под ударом судьба крохотной Вики, которую роковое ДТП лишило мамы, вопрос не стоял бы так остро. Кстати, Дмитрий Корякин в облсуд не явится.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина БОЛДЫРЕВА, уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области:

- Решающая роль и слово за судом. Поскольку идет спор между близкими родственниками – отцом ребенка и его бабушкой, которая желает быть опекуном – органы опеки и попечительства не принимают решения о передаче ребенка тому или другому лицу. А если ни тому ни другому, то ребенка помещают в Дом малютки. Я, если честно, не совсем согласна с этим в данной ситуации. Я полагаю, ребенок мог быть временно передан бабушке до решения ситуации. Но могут быть разные основания для отказа. В том числе причиной могут быть трудные отношения между сторонами.

28 февраля будет рассматриваться апелляционная жалоба. Суд высшей инстанции учтет те обстоятельства, которые за это время произошли с отцом, все документы и характеристики адвоката, и вынесет верное решение. Относительно личности опекуна – возрастной границы нет, бабушка вполне может взять эту роль, если позволяет состояние здоровья. А вот за употребление наркотических средств родительских прав могут лишить. Такой отец, по сути, представляет для ребенка угрозу. По моему мнению, суд должен это учесть.

Сразу после того, как решение вступит в силу, Вику передадут в семью. С девочкой все нормально, в Доме малютки хорошие условия. Она регулярно общается с близкими родственниками – семьей Ладатко. Ребенок сохранен, эмоциональное и физическое состояние не вызывает никаких опасений. Она развита, по характеру очень позитивная.