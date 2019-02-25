2019-02-25T12:20:28+03:00
Общество

Профсоюзное движение набирает обороты

Важную роль в жизни предприятия играет профсоюз, который объединяет более тысячи работников предприятий
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Партнерские отношения между коллективом и работодателем – залог эффективного современного производства. Новый уровень социальной ответственности бизнеса подразумевает не только соблюдение прав и интересов работников, но и дополнительные социальные льготы, повышение качества жизни людей.

Высокие стандарты заботы о коллективе реализуются в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», и важную роль в жизни предприятия играет профсоюз, который объединяет более тысячи работников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Высокие социальные гарантии, соблюдение прав работников, а также дополнительные социальные льготы закреплены в коллективном договоре, заключенном между работодателем и профсоюзной организацией, которая выступает от имени работников. В соответствии с положениями договора компания реализует программы дополнительного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снабжает работников, занятых на работах с особыми условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, предоставляет работникам и их детям путевки на отдых и оздоровление, обеспечивает работников дополнительной программой добровольного медицинского страхования, организует доставку работников на рабочие места и так далее.

Итоги работы профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» подведены на отчетно-выборной конференции, которая состоялась на Гремячинском горно-обогатительном комбинате 6 февраля. Делегаты из числа работников Гремячинского ГОКа выслушали отчет о работе профсоюза. Поддержка в трудных жизненных ситуациях, обеспечение интересного досуга сотрудников предприятия и их семей, спортивные акции – многочисленные мероприятия, проведенные активистами профсоюза за отчетный период, получили положительную оценку коллектива.

Единогласным решением делегатов заместитель начальника участка подготовки и обслуживания производства Виктор Глущенко был избран председателем объединенной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия».

В работе конференции приняла участие председатель Волгоградской областной общественной организации Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности Нина Кулыгина. Нина Яковлевна отметила успехи в работе профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия», и выразила уверенность, что имеющийся опыт, консолидация усилий, последовательная и целенаправленная работа помогут активистам профсоюза достичь еще более высокого уровня в обеспечении прав и интересов работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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