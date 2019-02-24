Под Астраханью прохожий открыл огонь по полицейским из ружья

О странном мужчине, который вот уже больше часа гуляет по улицам села Бахтемир Астраханской области, на «02» сообщили 24 февраля днем местные жители. Их испугало то, что у мужчины в руках было ружье и вел он себя неадекватно.

Приехавший на место происшествия наряд полиции вызывал приступ агрессии у прохожего. Когда его попросили сложить оружие и сдаться, он открыл огонь по силовикам. Полицейские стали стрелять в ответ. Стрелок умер на месте. Но во время перестрелки он успел ранить сотрудника полиции. Как сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, силовика на «скорой» отвезли в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 34-летний оперативник находится в тяжелом состоянии.

Во время перестрелки стрелка ликвидировали. Фото: СУ СК по Астраханской области

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственного комитета. Предстоит выяснить, зачем мужчина взялся за ружье. Возможно, он был сильно пьян или психически нездоров. Пока удалось выяснить, что ему 41 год и он живет в этом же селе.

- На месте работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Известно точно, что среди гражданского населения никто не пострадал, - рассказал "КП-Волгоград" Андрей Хегай, помощник руководителя СУ СК по Астраханской области.