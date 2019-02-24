2019-02-24T17:50:58+03:00
Происшествия

Под Астраханью прохожий открыл огонь по полицейским из ружья

Он тяжело ранил одного из сотрудников правоохранительных органов
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина не захотел идти на контакт, а открыл огонь. Фото: СУ СК по Астраханской областиМужчина не захотел идти на контакт, а открыл огонь. Фото: СУ СК по Астраханской области
Изменить размер текста:

О странном мужчине, который вот уже больше часа гуляет по улицам села Бахтемир Астраханской области, на «02» сообщили 24 февраля днем местные жители. Их испугало то, что у мужчины в руках было ружье и вел он себя неадекватно.

Приехавший на место происшествия наряд полиции вызывал приступ агрессии у прохожего. Когда его попросили сложить оружие и сдаться, он открыл огонь по силовикам. Полицейские стали стрелять в ответ. Стрелок умер на месте. Но во время перестрелки он успел ранить сотрудника полиции. Как сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, силовика на «скорой» отвезли в больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 34-летний оперативник находится в тяжелом состоянии.

Во время перестрелки стрелка ликвидировали. Фото: СУ СК по Астраханской области

Во время перестрелки стрелка ликвидировали. Фото: СУ СК по Астраханской области

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственного комитета. Предстоит выяснить, зачем мужчина взялся за ружье. Возможно, он был сильно пьян или психически нездоров. Пока удалось выяснить, что ему 41 год и он живет в этом же селе.

- На месте работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Известно точно, что среди гражданского населения никто не пострадал, - рассказал "КП-Волгоград" Андрей Хегай, помощник руководителя СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач мальчика, которого мама пытала в "Лосином острове": "Ребенок делал все, чтобы она его полюбила, но у Надежды была навязчивая идея, что он болен"
Накануне случившегося врачи пытались спасти мальчика от странной мамы и посоветовали женщине хотя бы на время отдать ребенка в другую семью или детский дом [видео, подкаст]
«Куда побежал? Куда глаза глядели»: появилась видеозапись допроса водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке
Подозреваемый Николай Тимченко так и не смог толком объяснить, почему он скрылся с места жуткой аварии и целые сутки скрывался от полиции [видео]
Новости 24
Отчет КСП по Волгоградской области: строили очень мало, штрафов собрали много
Уверенность или бедность: волгоградцы в прошлом году взяли кредитов на 158 миллиардов рублей
С -20 до +3: в Волгоградской области мороз сменится на слякоть
52 нелегала отправят из Волгограда на родину
Пять волгоградцев попали в больницу после разворота дамы через двойную сплошную
Волгоградка попала в аварию, когда выходила из машины
#Холодсобачий: Мырзак покинул шоу «Песни», но завоевал миллионы поклонников
С 23 февраля: космонавт Олег Кононенко передал Волгограду привет с орбиты
Шесть волгоградских театров получат миллионные гранты
В Швеции с поддельным паспортом задержали беглого волгоградского депутата
В нокаут: волгоградский боксер стал чемпионом мира WBO Global
В Волгограде водитель легковушки протаранил фуру